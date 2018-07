Umdenken in der Partei CSU nach dem Asylstreit: Anderer Stil, neue Themen

Der Asyl-Streit in der Union hat die Christsozialen in Bayern viel Zustimmung gekostet. Nach der scharf geführten Auseinandersetzung in den vergangenen Wochen schlägt die CSU jetzt ruhigere Töne an, auch weil interne Kritiker lauter werden. Der Fokus richtet sich auch auf andere Themen.

Von: Arne Wilsdorff