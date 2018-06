Taufkirchen bei München CSU fehlt beim ersten Branchentag zu Erneuerbarer Energie

Der erste bayerische Branchentag aller Erneuerbaren Energien in Taufkirchen bei München endete mit einem klaren Ansage: "Die heimische bayerische Energie ist erneuerbar. Kernenergie haben wir in fünf Jahren nicht mehr. Und auch die fossilen Brennstoffe müssen weg," sagte Hermann Steinmaßl von der Vereinigung Wasserkraftwerke in Bayern. Derzeit beträgt der Anteil der erneuerbaren Energien in Bayern 45 Prozent – möglich wär aber 100 Prozent Ökostromversorgung in Bayern.

Photovoltaik und Windkraft haben noch viel Potentiel

Ziemlich ausgeschöpft sei das Potential von Wasserkraft und Biogas, so Raimund Kamm, bayerischer Landesvorsitzender des Bundesverbandes Windenergie. Aber: "Wenn wir nach vorne schauen, dann gibt es zwei Arbeitspferde für die Energiewende, weil sie viel Potential haben und preiswert sind. Das sind Photovoltaik und Windkraft.

Beides könne in Bayern noch um ein Vielfaches verbessert werden. Mit Photovoltaik und Windkraft können wir für 5 bis 6 Cent die Kilowattstunde Strom herstellen", so Kamm. Gerade Photovoltaik ist inzwischen eine der billigsten Energiequellen, betonen die Vertreter der Branche.

Landtags-CSU und Spitze der Staatsregierung fehlen

Wirtschaftsminister Franz Josef Pschierer (CSU) hatte seine Teilnahme an dem Branchentreffen ebenso abgesagt wie Ministerpräsident Markus Söder. Und die CSU-Landtagsfraktion hatte auf die Einladung erst gar nicht geantwortet. Und so sind beim ersten bayerischen Branchentag Erneuerbare Energien alle Landtagsparteien vertreten - außer der CSU.