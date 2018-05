Drohender Handelskrieg Countdown für Trumps Zölle

Am Freitag soll er also beginnen, Trumps Handelskrieg gegen Europa. Die EU ist in Sachen Handel besonders hart zu uns, findet der US-Präsident.

Für den Handelskrieg bringt Trump seine Geschütze in Stellung. Vor wenigen Tagen beantragte er beim Handelsministerium einen Bericht, um die Auto-Industrie zum Baustein der Nationalen Sicherheit erklären zu können. Diese Formalie braucht Trump damit er ohne den Kongress Zölle verhängen kann. Für den 1. Juni kommt dieser Antrag aber zu spät, Zölle auf deutsche Autos wird es jetzt also nicht geben.

Für Stahl und Aluminum hat Trump aber die Freigabe des Ministeriums bereits auf dem Tisch - und deshalb sagt Wirtschaftsexperte Jacob Kierkegard vom Peterson Institute for International Economics: Diese Zölle kommen auf jeden Fall.

Produktionsverlagerungen in die USA?

Für die Einfuhr von Aluminium müssen Europäer dann 10 Prozent zahlen, für Stahl 25. Große Stahlfirmen wie ThyssenKrupp könnte das dazu drängen, ihre Produktion erstmals oder noch intensiver in die USA zu verlegen und Fabriken zu kaufen. Aber werden kleinere Firmen an so einem Mammutprojekt nicht scheitern? "Daran gibt es keinen Zweifel. Insgesamt können europäische Stahlproduzenten solche Gewinneinbußen nicht verkraften. Viele werden nicht mehr wettbewerbsfähig sein und aufhören in den USA zu verkaufen", sagt Kierkegard.

Trump hat einen Plan

Das verliefe dann genau nach Trumps Plan. Auf einem Treffen mit amerikanischen Stahl-Unternehmern sagte er voraus, dass wohl alle sofort ihre Unternehmen ausbauen würden, wenn er ihnen derart helfe.

Aber glückliche amerikanische Arbeiter könnte es nur bedingt geben. Denn Trump ermöglicht zwar einem kleinenBereich der Wirtschaft ohne Konkurrenz höhere Preise zu verlangen - aber gleichzeitig setzt er einen großen Bereich der Wirtschaft unter Druck: nämlich alle US-Unternehmen, die Stahl und Aluminum verarbeiten und die höheren Preise zahlen müssen.

Unternehmen schlagen Alarm

Der Haushaltsgeräte-Hersteller Whirlpool hat deshalb bereits Alarm geschlagen, genauso Campell, die Dosen-Suppen verkaufen - oder auch die Auto-Industrie, die Trump doch eigentlich besonders schützen will. Dazu kommt, dass die EU einen Gegenschlag angekündigt hat, der amerikanische Produzenten von Whiskey- oder Motorrädern treffen soll.



Insgesamt betrachtet, sagt Jacob Kierkegard, betreffen diese beiden Zoll-Manöver von USA und EU am Ende aber nur einen Handelsbereich im Wert von 6 Milliarden Dollar. “Peanuts”. Denn, die vollen Handelsbeziehungen zwischen USA und EU belaufen sich mit Investitionen auf über 2 Billionen Dollar. Deshalb sei die alles entscheidende Frage: Ist der Handelskrieg nach den ersten beiden Schlägen schon zu Ende?

Handelskrieg droht

Wohl kaum, denn die “Vergeltung der Vergeltung” ist ja bereits vorbereitet: Eine 25 prozentige Steuer auf europäische Autos - sobald Trump den Bericht bekommt. Die Größenordnung der betroffen Wirtschaft ist dann eine völlig andere.

Diese Zahlen betreffen dann vor allem die deutsche Industrie. Ab Herbst könnte diese Schlacht in Trumps Handelskrieg beginnen.