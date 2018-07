Münchner Unternehmen Container-Firma P&R: Insolvenzverfahren eröffnet

Mehr als 40 Jahre ist die Investmentfirma P&R aktiv gewesen. Ihr Geschäftsmodell: die Anlage in Schiffscontainer. Dies schien gut zu funktionieren, doch dann meldete die Firma aus München im März Insolvenz an - für viele damals überraschend. Inzwischen sind immer mehr Details zu den Geschäften der Containerfirma bekannt geworden, möglicherweise handelt es sich um den größten Anlageskandal in der bundesdeutschen Geschichte. Am Dienstag wurde das Insolvenzverfahren eröffnet.

Von: Elisabeth Pongratz