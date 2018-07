"Bunt ist das neue Weiß-Blau" Christopher Street Day in München

Halb Straßenfest, halb Politparade: Beim Christopher Street Day sind heute in München die Menschen wieder auf die Straße gegangen, um zu feiern und zu demonstrieren. Das Motto lautet dieses Jahr "Bunt ist das neue Weiß-Blau". Zwar sei mit der "Ehe für alle" im vergangenen Jahr schon einiges erreicht worden für Schwule und Lesben, so die Organisatoren, aber es gebe auch weiterhin Fälle von Diskriminierung. Etwa 160.000 Zuschauer waren dabei.

Die Staatsregierung ignoriere die Interessen von sexuell anders Orientierten, klagt der politische Sprecher des CSD, Thomas Niederbühl: "In München haben wir eine rosa Insel. Wir haben hier in den letzten 20 Jahren total viel erreicht, aber im Freistaat läuft für die Gleichberechtigung von LGBT rein garnichts." Die Veranstalter fordern etwa für Flüchtlinge mit LGBTI-Hintergrund (Lesbian-Gay-Bi-Trans-Intersexuelle) ein sicheres Bleiberecht und separate Unterkünfte.

Scharfe Angriffe auf die CSU

Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter betont, dass der Christopher Street Day seit vielen Jahren fester Bestandteil der Szene sei und für ein weltoffenes München stehe. "Diese Offenheit ist Teil des Erfolgs in München", sagt Reiter. Der SPD-Politiker verweist auf die Stimmung in der Schwulen- und Lesbenszene: dort fänden ganz viele die Politik der Staatsregierung und von Horst Seehofer komplett daneben, so Reiter. "Das ist das pure Gegenteil von dem, was wir brauchen, um zu integrieren", sagt das Münchner Stadtoberhaupt.

Ein Vorfall auf dem Christopher Street Day macht diese Stimmung deutlich: etwa 30 Jugendliche traten vor dem Truck der LSU Bayern, dem bayerischen Landesverband der Homosexuellen in der Union, in einen Sitzstreik und skandierten CSU-feindliche Gesänge. Erst nach mehrmaligen Aufforderungen seitens der Polizei machten die Jugendlichen den Weg frei. Dass sexuelle Gleichberechtigung weiter über Parteipolitik hinausgeht, zeigen zahlreiche Stände von Verbänden, Unternehmen und Initiativen in der Innenstadt. Noch bis Sonntag schillert München in den Farben des Regenbogens.