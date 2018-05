Welthandel im Umbruch China auf dem Weg zum wichtigsten bayerischen Exportmarkt

Während die USA sich zunehmend abschotten, will China seinen Markt weiter öffnen und zum Beispiel die Einfuhrzölle für Autos senken. Wird China bald um wichtigsten Exportmarkt für die Bayern? Noch stehen die USA auf Platz 1.

Einer der Exportschlager ist das bayerische Bier. China ist nach Italien der zweitgrößte Auslandsmarkt für die bayerischen Brauereien. Noch wichtiger ist aber die Ingenieurskunst: Die Chinesen kaufen Maschinen, genauso wie bayerische Autos.

Noch belegt China Platz zwei in der Exportstatistik

Für die Unternehmen ist China im Moment der zweitwichtigste Exportmarkt, mit Ausfuhren von 16 Milliarden Euro jährlich. Nur die USA sind mit 21,5 Milliarden Euro noch wichtiger.

China will Markt weiter öffnen

Was viele bayerische Unternehmen abschreckt: Wenn sie in China produzieren, müssen sie in wichtigen Bereichen mit einem chinesischen Unternehmen vor Ort zusammenarbeiten. Diese Regelung soll nun zumindest im Automobilbereich gelockert werden, aus Sicht der Wirtschaft ein erster Schritt.

Denn je weniger Handelshemmnisse es gibt, desto runder läuft der Handel zwischen Bayern und China.