"Neuer Aufbruch für Europa" CDU, CSU und SPD unterzeichnen Koalitionsvertrag

Ausverhandelt ist er zwar schon seit über einem Monat – jetzt unterzeichnen die Chefs von CDU, CSU und SPD in Berlin den Koalitionsvertrag. Die neue Regierung will einen "neuen Aufbruch für Europa".

Einen "neuen Aufbruch für Europa" wollen CDU, CSU und SPD in ihrem erneuten Regierungsbündnis wagen. Dieses Motto findet sich schon im Titel des Vertrages. Von einem "Richtungswechsel grundsätzlicher Art in Europa", sprach Ex-SPD-Chef Martin Schulz, nach der letzten, 25-stündigen Verhandlungsrunde:

"Die Bundesrepublik Deutschland wird mit diesem Koalitionsvertrag zurückkehren zu einer aktiven und führenden Rolle in der Europäischen Union." Martin-Schulz, Ex-SPD-Vorsitzender

Mehr Geld für Brüssel

Hat Deutschland bislang also keine aktive Rolle in der EU gespielt? Die Kanzlerin ließ das in der gemeinsamen Pressekonferenz der Parteichefs unwidersprochen. Martin Schulz wird jedenfalls nicht als Mitglied der Bundesregierung an dieser Rolle mitwirken, weil er seine Ambitionen auf das Außenministeramt aufgeben musste.

Der Koalitionsvertrag legt fest, dass Deutschland bereit ist, höhere Beiträge in den EU-Haushalt zu zahlen. Union und SPD fordern aber, dass dieser Haushalt klar auf "Aufgaben der Zukunft mit europäischem Mehrwert" ausgerichtet ist. Das lässt viel Raum für Interpretationen. Gleiches gilt für die Passagen zur europäischen Finanzpolitik.

Aus den Reihen der Union wird bereits die Sorge vor einer "Vergemeinschaftung von Schulden" laut. Ein Reizthema mit Konfliktpotenzial in der Großen Koalition. Noch aber bestimmt Europa nicht die breite Debatte, auch wenn es ganz vorne im Koalitionsvertrag steht.

Ausweitung der Mütterrente

"Wer diese 177 Seiten liest, und ich hoffe, das wird in großer Breite geschehen, der wird feststellen, dass wir eine ganze Menge Gutes für die Leute in unserem Lande vorhaben." Horst Seehofer, CSU-Vorsitzender

Ja, es lässt sich einiges finden auf diesen Seiten und zu den "guten Taten“ zählt CSU-Chef Horst Seehofer ganz sicher eine Ausweitung der Mütterrente - schon immer ein Herzensanliegen der Christsozialen. Frauen, die vor 1992 mindestens drei Kinder zur Welt gebracht haben, bekommen künftig drei statt bislang zwei Erziehungsjahre bei der Rente angerechnet.

Soli soll ab 2021 für viele Steuerzahler wegfallen

Die SPD legt Wert auf die Grundrente, die Menschen mit mindestens 35 Beitragsjahren dadurch bekommen sollen. Auch das regelt der Koalitionsvertrag. Insgesamt wollen Union und SPD die gesetzliche Rente bis zum Jahr 2025 auf dem heutigen Niveau von 48 Prozent absichern. Der Beitragssatz soll nicht über 20 Prozent steigen, notfalls sollen dafür Steuergelder verwendet werden.

Konkret entlastet werden sollen Steuerzahler beim Solidaritätszuschlag, den die GroKo schrittweise abschaffen will. Ab 2021 soll in einem ersten Schritt 90 Prozent der jetzigen Soli-Zahler diese Abgabe erspart bleiben.

Bezahlbares Wohnen - für Mieter und Häuslebauer

Oberstes Ziel schwarz-roter Finanzpolitik bleibt ein ausgeglichener Haushalt ohne neue Schulden, aber es gibt Spielraum für Investitionen, zum Beispiel in Bildung und Forschung, rund elf Milliarden Euro sind in den kommenden vier Jahren dafür vorgesehen, das Kindergeld wird um 25 Euro im Monat erhöht und Familien, die sich eine Immobilie kaufen, winkt zusätzlich ein Baukindergeld.

Für bezahlbares Wohnen soll ein ganzes Maßnahmenpaket sorgen, so sollen zum Beispiel für die Umwälzung von Modernisierungskosten auf Mieter künftig schärfere Grenzen gelten.

Das Wort "Flüchtlingsobergrenze" wird umschifft

Der Streit um die Flüchtlingsobergrenze - er soll mit Inkrafttreten des Koalitionsvertrages nun endgültig beigelegt sein:

"Ein wirklich hart diskutiertes Kapitel war auch die Steuerung der Zuwanderung und das Thema Integration. Hier haben wir es uns nicht leicht gemacht." Angela Merkel, CDU-Vorsitzende

Das räumt eine CDU-Vorsitzende ein, die den Obergrenzen-Streit auch innerhalb der Union durchlitten hat. Das Wort taucht im Koalitionsvertrag nicht auf, aber eine Spanne von jährlich 180.000 bis 220.000 Zuwanderern soll nicht überschritten werden, und das Grundrecht auf Asyl bleibt davon unangetastet.

Bestandteil des Koalitionsvertrages ist auch die inzwischen bereits beschlossene schwarz-rote Übergangsregelung zum Familiennachzug für eingeschränkt Schutzberechtigte - ab August dürfen maximal 1.000 Angehörige pro Monat nachreisen. Unabhängig davon gilt eine Härtefallregelung.