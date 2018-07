Urteil zur Psychiatrie Bundesverfassungsgericht: Fixierungen brauchen richterliche Genehmigung

Wenn eine Fixierung an Beinen, Armen und Bauch - in einigen Fällen zusätzlich um Brust und Stirn - absehbar nicht weniger als eine halbe Stunde dauert, reicht die Anordnung eines Arztes nicht aus. Die Fixierung eines Patienten sei ein Eingriff in dessen Grundrecht auf Freiheit der Person nach Artikel 104 des Grundgesetzes, sagte der Vorsitzende des Zweiten Senats, Andreas Voßkuhle. Sie sei nur als letztes Mittel zulässig. Ist die Anforderung einer richterlichen Genehmigung vor der Fixierung nicht möglich, muss sie nachträglich eingeholt werden.

Rüge für Leerstelle im bayerischen Recht

Die Karlsruher Richter erklärten damit landesgesetzliche Regelungen in Baden-Württemberg teilweise für verfassungswidrig und rügten fehlende Bestimmungen in Bayern. Bis zum 30. Juni 2019 muss nun der Gesetzgeber die Fixierung von Patienten neu regeln, die Freiheitsgrundrechte von Patienten sicherstellen und eine Richterbereitschaft gewährleisten. Bis dahin gilt die bisherige Praxis weiter. Es muss aber bei jeder Fixierung genau geprüft werden, wie lange diese unerlässlich ist, um eine Selbstgefährdung oder eine Gefährdung Dritter abzuwenden

Die Erfahrungen der Kläger

Gegen die bisherige Praxis geklagt hatten zwei Patienten, einer davon aus Bayern. Er war acht Stunden lang mit der sogenannten 7-Punkt-Fixierung ans Bett gebunden worden: beide Arme, beide Beine sowie Bauch, Brust und Stirn waren gefesselt. Angeordnet hatte das ein Arzt, aber kein Richter. Die Diagnose des Mediziners: akute Selbstmordgefahr bei fast 2,7 Promille Alkohol im Blut. Der Patient gibt an, die Maßnahme sei überflüssig gewesen. Doch seine Klage auf Schmerzensgeld wurde höchstrichterlich abgewiesen.

Deeskalation als Alternative?

Rolf Marschner vertritt den Kläger vor Gericht. Er ist davon überzeugt: Fixierungen müssten unbedingt vermieden werden – und zwar durch Deeskalieren: Ob es nun die Zigarette auf dem Balkon sei oder die Auszeit in einem Ruheraum, eben alles, was helfe, die Situation zu entspannen.

Im Stationsalltag werde das durchaus praktiziert, sagt Prof. Peter Brieger, der Leiter der Kliniken des Bezirks Oberbayern. Allerdings:

"Wir haben im Schnitt an jedem Tag sechs Pflegemitarbeiter durch Patientenübergriffe krankgeschrieben. Das heißt, wir haben auch umgekehrt die Verpflichtung, unsere Mitarbeiter zu schützen."

Prof. Peter Brieger, Leiter der Kliniken des Bezirks Oberbayern

Fixierung ist schwerer Eingriff in die Grundrechte

Artikel eins und zwei des Grundgesetzes garantieren die Menschenwürde und die Freiheit, bzw. körperliche Unversehrtheit. Fixierung ist für Rechtsanwalt Rolf Marschner ein schwerer Eingriff in diese Grundrechte und in jedem Fall eine Form der Freiheitsentziehung, aber auch eine Sicherungsmaßnahme – und die ist unter bestimmten Voraussetzungen rechtens.

"Die Juristen sagen: Auch die Grundrechte sind nicht schrankenlos. Und wenn in einem Gesetz klar definiert ist, dass wenn jemand in einer bestimmten Situation andere Personen verletzt oder konkrete Gefahr besteht, dass er andere Personen verletzt, dann dürfen auch Maßnahmen, die in die Grundrechte eingreifen aufgrund dieses Gesetzes durchgeführt werden."

Rolf Marschner, Rechtsanwalt

Eine Psychiatrie ganz ohne Fixierung wird es nicht geben

Mitarbeiterschutz und Deeskalieren schließt sich nach Meinung von Rechtsanwalt Rolf Marschner nicht aus. Allerdings räumt auch er ein: Eine Psychiatrie ganz ohne Fixierung werde es wohl nicht geben. Das stellte das Bundesverfassungsgericht schon nach seiner zweitägigen Expertenanhörung im Januar fest. Was aber heißt das für die Betroffenen? Prof. Josef Bäuml ist Leitender Oberarzt der geschlossenen psychiatrischen Abteilung im Klinikum Rechts der Isar in München. Für ihn ist es nicht die Frage, ob fixiert wird, sondern wie.

"Wenn wir so einen Vorgang machen müssen, dann ist es bei uns ein oberstes Gebot, dass dieser Mensch bevorzugt behandelt werden muss. Dass jemand an seiner Seite sitzt, dass jemand fragt: Kann ich was zu trinken geben, soll ich Ihnen die Stirn abwischen? Dass das Ganze nicht als Bestrafung erlebt wird."

Prof. Josef Bäuml. Leitender Oberarzt Klinikum Rechts der Isar in München

Psychiatrischen Studien zufolge können 60 bis 70 Prozent der Patienten eine Fixierung im Nachhinein als notwendig akzeptieren, wenn die Maßnahme entsprechend erklärt wird. Wie weit geht die Autonomie des Einzelnen – wie weit die Fürsorge? Darüber hat das Bundesverfassungsgericht heute geurteilt. Die Psychiatrie aber steht weiter vor der Herausforderung, wie man dabei die Menschenwürde wahrt – im Ringen um Selbstbestimmung und Heilung.