Bundeskabinett Bundesregierung will drei Auslandseinsätze der Bundeswehr verlängern

Im Kosovo sind deutsche Soldaten seit dem Sommer 1999 im Einsatz. Erst ging es um die Entmilitarisierung des Balkanlandes. Inzwischen - mit reduzierter Truppenstärke – geht es darum, ein sicheres Umfeld zu schaffen und zu erhalten. Deutsche Soldaten arbeiten im Hauptquartier der KFOR in Pristina, das deutsche Feldlager in Prizren wird langsam abgebaut, das Lazarett wurde unlängst geschlossen.

EU-Mission im Mittelmeer

Mission Nummer zwei: die EU-Operation Sophia. Einsatzort ist das Mittelmeer, zwischen der italienischen und der libyschen Küste, eine Fläche in etwa so groß wie Deutschland. Hauptaufgabe ist es, Schleusern das Handwerk zu legen und Menschen aus Seenot zu retten. Deutsche Schiffe sind seit drei Jahren beteiligt. Erst kürzlich kam die Fregatte "Sachsen" aus dem Einsatz zurück. Sie hatte innerhalb von vier Monaten über 20-tausend Seemeilen zurückgelegt und war rund 400 Menschen in drei voll besetzten Schlauchbooten auf hoher See zu Hilfe gekommen.

UN-Mission im Libanon

Der dritte Bundeswehr-Einsatz heißt Unifil, das ist eine UN-geführte Mission vor der libanesischen Küste. Die Patrouillen überwachen den Schiffsverkehr und versuchen, Waffenschmuggel zu unterbinden. Und sie bilden die libysche Küstenwache aus. Dem Sprecher des Bundesverteidigungsministeriums, Holger Neumann, zufolge geht es unter anderem um Nautik und Schiffstechnik, um internationales Recht sowie den Such- und Rettungsdienst. Derzeit trainieren deutsche Marinesoldaten auf der Korvette "Braunschweig" gemeinsam mit libyschen Soldaten auf See und an Land.

Jetzt ist der Bundestag am Zug

Die Bundesregierung möchte, dass die entsprechenden Mandate um je ein Jahr verlängert werden. Nach dem Beschluss im Kabinett ist nun der Bundestag am Zug. Die erste Lesung ist geplant für den Donnerstag in der kommenden Woche.