Diesel-Gipfel im Verkehrsministerium Bundesregierung lehnt Initiative für Diesel-Neuwagenprämie ab

Nach Ansicht des Bundesfinanzministeriums verstößt das von Niedersachsen und Bayern erarbeitete Konzept "gegen steuerrechtliche Grundsätze", so das Ressort in dem überarbeiteten Entwurf einer Abschlusserklärung, die die Expertenkommission beschließen soll. In dem rund vierzigseitigen Papier, das BR Recherche vorliegt, stellt das Ministerium außerdem fest, "Überlegungen zu gesonderten finanziellen Anreizen für neue besonders schadstoffarme Euro-6-PKW stehen abgelaufene Fristen des EU-Rechts entgegen". Der Freistaat Bayern hält ein solches "zeitlich befristetes" Förderprogramm im Gegensatz dazu weiterhin für möglich.

Über die von beiden Bundesländern favorisierte teilstaatliche Neuwagenprämie hatte BR Recherche bereits im Februar berichtet. "Die Prämie für eine Neuanschaffung soll, um schnell und als echter Kaufanreiz im Massen- und Kompaktsegment zu wirken, im Falle eines emissionsarmen Dieselfahrzeugs Euro 6d in Höhe von 2.000 Euro gewährt werden", so das Konzept, das auch in der aktualisierten Fassung der Abschlusserklärung auftaucht. Die Prämie solle "zu je 50 Prozent aus dem Bundeshaushalt und von den Herstellern finanziert" werden.

Beschlüsse des Diesel-Gipfels reichen nicht, so Bayern und Niedersachsen

Hintergrund des Konflikts zwischen Bund und Ländern: BMW, Daimler und VW hatten auf dem so genannten "Diesel-Gipfel" im August vergangenen Jahres unter anderem versprochen, bis Ende 2018 mehr als fünf Millionen Diesel-PKW der Schadstoffklassen Euro 5 und 6 mit einem kostenlosen Softwareupdate auszustatten. Außerdem erklärten sie sich dazu bereit, Kunden beim Kauf eines moderneren Diesels satte Preisnachlässe zu gewähren. Nach Ansicht von Bayern und Niedersachsen führen diese Beschlüsse "noch nicht zu der erforderlichen Abgasreduktion, deswegen wird eine zusätzliche Förderung vorgeschlagen".

Expertenkommission beschäftigt sich auch mit Hardware-Nachrüstung

Neben der Diskussion darüber wird es in der Experten-Kommission um die Frage gehen, inwiefern die Autohersteller über Software-Updates hinaus zu Hardware-Nachrüstungen auf eigene Kosten verpflichtet werden können. Nach Überzeugung von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer reduzieren alleine die Updates die Stickstoffemissionen um bis zu 30 Prozent. "Die Umsetzung läuft auf Hochtouren, wer etwas anderes behauptet, liegt völlig falsch", sagte der CSU-Politiker im März im Deutschen Bundestag. Was das Thema Hardware-Nachrüstungen angeht, hält sich Scheuer bislang bedeckt. Der Verband der Automobilindustrie lehnt sie weiterhin als zu komplex und zu teuer ab.

Grüne: Kosten für Hardware-Nachrüstung für Autoindustrie bezahlbar

Dem widerspricht die Bundestagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen. Sie hat die mit einer Hardware-Nachrüstung verbundenen Kosten für Diesel-Fahrzeuge der Schadstoffklasse Euro 5 berechnet. Die Ergebnisse liegen BR Recherche und Spiegel Online vor.

Würden diese Kosten den Automobilkonzernen auferlegt, wofür sich das SPD-geführte Bundesumweltministerium ausspricht, kämen auf die Hersteller Belastungen in Höhe von 5,3 Milliarden Euro zu. Etwa die Hälfte davon müsste Volkswagen übernehmen. BMW hätte mit etwa 660 Millionen Euro zu rechnen, Mercedes mit 520 Millionen Euro.

"Die Nachrüstkosten schränken in keiner Weise die Wettbewerbsfähigkeit der Hersteller ein und gefährden schon gar nicht deren Zukunft. Ganz im Gegenteil. Nach dem jahrelangen Tricksen und Betrügen wäre die Nachrüstung endlich mal ein Signal, ernsthaft etwas für die Verbesserung der Luft in unseren Städten tun zu wollen." Oliver Krischer, Grünen-Fraktionsvizer zu den Ergebnissen

Die Grünen-Bundestagsfraktion ist bei ihrer Berechnung davon ausgegangen, dass 80 Prozent der Besitzer eines Euro-5-Fahrzeuges eine solche Nachrüstung vornehmen würden, weil diese nach Einschätzung von Experten zu einem höheren Spritverbrauch führen kann. Die Kosten pro Nachrüstsatz haben die Grünen auf 1.800 Euro veranschlagt. Das entspricht einem Mittelwert aus Kalkulationen unter anderem des ADAC Baden-Württemberg, der TU München und weiterer Experten.

VZBV-Chef Müller: Autokonzerne sitzen das Problem aus

"Die Automobilhersteller verfolgen eine Vogel-Strauß-Politik und stecken den Kopf in den Sand, sie wollen das Ganze aussitzen, das ist nicht in Ordnung", sagte der Chef des Verbraucherzentrale Bundesverbandes, Klaus Müller, dem Bayerischen Rundfunk. Müller sieht die Konzerne in Sachen Hardware-Nachrüstung in der Pflicht: "Die Bundesregierung muss dafür sorgen, dass die Autohersteller verursachergerecht die Kosten übernehmen und eben nicht der Autobesitzer und auch nicht der Steuerzahler der Dumme ist."