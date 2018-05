Entscheidung nach Krisenkreffen Bundespolizei soll bei der Aufarbeitung der Bamf-Affäre helfen

Die Ermittlungen im Skandal um das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) in Bremen werden ausgeweitet. Dazu ist eine gemeinsame Ermittlungsgruppe der Zentralen Antikorruptionsstelle und des Landeskriminalamts Bremen mit Unterstützung der Bundespolizei geplant. Das teilte der Bremer Senat nach einem Krisentreffen von Bund, betroffenen Ländern und Bundesflüchtlingsamt heute in Bremen mit.

Mitarbeiter der Bremer Außenstelle des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (Bamf) sollen nach Angaben der Staatsanwaltschaft zwischen 2013 und 2016 mindestens 1200 Menschen ohne ausreichende Grundlage Asyl gewährt haben. Bei dem Treffen nahm eine Delegation des Bundesinnenministeriums unter Leitung von Staatssekretär Helmut Teichmann teil, darüber hinaus Vertreter der Innenressorts aus Niedersachsen und Bremen und Bamf-Mitarbeiter aus Nürnberg.

Bremer Bamf-Außenstelle vorerst kalt gestellt

Die in die Kritik geratene Präsidentin der Flüchtlingsbehörde, Jutta Cordt, wollte sich zunächst nicht öffentlich äußern. Sie werde am Dienstag im Innenausschuss des Bundestages aussagen, erklärte sie. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hatte am Mittwoch entschieden, dass in der Bremer Außenstelle vorerst keine Asylentscheidungen mehr getroffen werden dürfen. Die Mitarbeiter haben Bamf-Angaben zufolge aktuell weder Zugang zu Akten noch zur Computer-Software: Die Zugriffe aller Beschäftigten zu den IT-Fachverfahren seien gesperrt. Da sie keine Asylverfahren mehr bearbeiten dürfen, wurden die Asylakten aus den einzelnen Büros in einem Raum gebündelt untergebracht, wie ein Bamf-Sprecher mitteilte, ohne weitere Details zu nennen.

Schulungen für die Mitarbeiter in Bremen

Eine Sprecherin des Bundesinnenministeriums sagte in Berlin, aktuell liefen "Schulungen" für die knapp 50 Mitarbeiter. Anfang kommender Woche werde Bamf-Vizepräsident Ralph Tiesler zu einem Gespräch mit ihnen nach Bremen kommen. Dann werde über ihren künftigen Einsatz beraten. Die vorübergehende und gegen ihren Willen versetzte Bremer Bamf-Leiterin Josefa Schmid hat das Bundesamt in der Affäre auf rund 200 weitere Fälle aufmerksam gemacht. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Frage des AfD-Abgeordneten Götz Frömming zu einem von Schmid verfassten Bericht hervor.

Josefa Schmid listete Unregelmäßigkeiten auf.

Schmid war im vergangenen Januar als neue Leiterin der Außenstelle nach Bremen geschickt worden. Sie listete in den folgenden Wochen Unregelmäßigkeiten bei der Bearbeitung früherer Asylanträge auf. Das Ergebnis ihrer Recherche stellte sie erst der Bamf-Leitung in Nürnberg und dann dem Bundesinnenministerium zur Verfügung. Das Bamf zog Schmid nach vier Monaten aus Bremen ab.

2000 positive Asylbescheide aus Bremen werden neu geprüft

Das Bundesamt hatte in der vergangenen Woche umfangreiche Überprüfungen angekündigt. Unter anderem sollen alle seit 2000 dort erteilten positiven Asylbescheide erneut geprüft werden. Insgesamt sind das rund 18.000 Verfahren. Auch weitere Außenstellen, deren Schutzquoten weit vom Durchschnitt abweichen, werden untersucht. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hatte bereits am Mittwoch entschieden, dass in Bremen bis zum Abschluss des Ermittlungsverfahrens und der laufenden Überprüfungen keine Asylentscheidungen mehr getroffen werden.

Asylbewerber aus dem Raum Bremen müssen jetzt nach Fallingbostel

Asylbewerberinnen und Asylbewerber, die sich in Bremen aufhalten, werden bis auf weiteres per Shuttle in die Außenstelle des Bamf nach Bad Fallingbostel gebracht, damit sie dort ihre Asylanträge stellen können.