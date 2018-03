Genderdebatte Bundesgerichtshof urteilt über weibliche Anrede in Bankformularen

Die ausschließlich männliche Anrede in Bank- und Sparkassenformularen steht auf der Kippe. Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe will am Dienstag (13. März) entscheiden, ob die Sparkasse Saarbrücken die 80-jährige Klägerin Marlies Krämer in ihren Vordrucken in der weiblichen Anrede als "Kundin" oder "Kontoinhaberin" ansprechen muss. (AZ: VI ZR 143/17)

Vorm Amts- und Landgericht Saarbrücken gescheitert

Krämer will nicht länger hinnehmen, dass das Geldinstitut im Geschäftsverkehr ausschließlich die übliche männliche Anrede wie "Kunde", "Kontoinhaber" oder auch "Einzahler" verwendet. Die alleinige Verwendung der männlichen Form benachteilige sie wegen ihres Geschlechts, hatte Krämer beklagt. Sie habe Anspruch darauf, als Frau in Sprache und Schrift erkennbar zu sein, sodass Formulare auch die weibliche Form beinhalten müssen. Vor dem Amts- und Landgericht Saarbrücken war die streitbare Rentnerin mit ihrer Klage bislang gescheitert.