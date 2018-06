Transitverkehr über die Alpen Brenner-Gipfel: Tirol verlangt Lkw-Obergrenze und Mauterhöhungen

Beim Brenner-Gipfel in Bozen zeichnet sich noch keine Einigung ab: Tirol verlangt ein Bekenntnis zu einer Lastwagen-Obergrenze und Mauterhöhungen, ansonsten will man an den LKW-Blockabfertigungen festhalten. Diese wiederum sorgen in Bayern für Verstimmungen, weshalb schon Verkehrsminister Scheuer seine Teilnahme am Gipfel absagte. Sein italienscher Kollege tat es ihm nun gleich.