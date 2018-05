Skandal um Asylbescheide Bremer BAMF-Außenstelle trifft keine Entscheidungen mehr

Das Innenministerium legt sich fest: Die Bremer Außenstelle des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge hat bewusst gegen gesetzliche Regelungen verstoßen. Das habe eine Überprüfung von 4.568 Asylverfahren ergeben, wie das Ministerium von Horst Seehofer (CSU) mitteilte. Auch interne Dienstvorschriften seien missachtet worden, hieß es weiter.

Nun darf die Bremer Außenstelle nicht mehr über Anträge von Flüchtlingen entscheiden, bis die Ermittlungen zu möglicherweise zu Unrecht erteilten Asylgenehmigungen beendet sind. Die Arbeit sollen andere Außenstellen übernehmen.

Seehofer spricht von massiver Beschädigung des Vertrauens in Asylverfahren

Seehofer erklärte, das Vertrauen in die Qualität der Asylverfahren und in die Integrität des Ankunftszentrums Bremen sei massiv geschädigt worden. Er habe angeordnet, dass alle Geschäftsvorgänge der im Verdacht stehenden Mitarbeiter überprüft werden sollten. Außerdem werde künftig jede zehnte, nach dem Zufallsprinzip ausgewählte Entscheidung überprüft, bevor sie zugestellt wird.

Im April war bekannt geworden, dass die Bremer Außenstelle der Behörde zwischen 2013 und 2016 in mehr als tausend Fällen Asylanträge zu Unrecht bewilligt haben soll. Gegen die frühere Leiterin der Außenstelle und fünf weitere Beschuldigte wird deshalb ermittelt. Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth geht auch einer Strafanzeige gegen Behördenchefin Jutta Cordt und weitere Mitarbeiter nach.

Seehofer und Cordt im Innenausschuss

Der Innenausschuss des Bundestages hat für kommende Woche eine Sondersitzung zu dem Thema anberaumt. Dann sollen Seehofer und Cordt zur Affäre um die mutmaßlich manipulierten Asylbescheide Rede und Antwort stehen. Bei Seehofers Antrittsbesuch im BAMF in Nürnberg hatte er die Behörde und ihre Präsidentin noch gelobt. Zu diesem Zeitpunkt wusste er eigenen Angaben zufolge noch nichts von irgendwelchen Missständen beim BAMF.

Inzwischen schließt Seehofer personelle Konsequenzen nicht mehr aus. Er werde alles tun, "damit die Dinge ohne Ansehen von Personen oder Institutionen aufgeklärt werden, denn sie haben das Vertrauen in das BAMF beschädigt", sagte Seehofer der "Mittelbayerischen Zeitung".

Schwere Vorwürfe von Ex-Leiterin der Bremer Stelle

Die ehemalige Leiterin der Bremer BAMF-Außenstelle, Josefa Schmid, erhob inzwischen schwere Vorwürfe gegen die eigene Behörde. Im Mai hatte die Nürnberger BAMF-Zentrale die Regierungsdirektorin aus Bremen abgezogen und in die Außenstelle im bayerischen Deggendorf versetzt. Laut Schmid geschah dies "willkürlich". Das berichtet "Die Zeit" in ihrer aktuellen Ausgabe. Schmid hat gegen ihre Versetzung Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht Bremen eingereicht, ihren Einspruch begründete sie schriftlich. Die 21-seitige Beschwerde samt über 100 Seiten Anlagen liegt der "Zeit" vor. Darin erhebt Schmid den Vorwurf, ihre Versetzung sei eine "Bestrafung" und habe den "Charakter eines Racheakts".

Schmid, die im Januar kommissarisch die Leitung der Bremer BAMF-Außenstelle übernahm, hatte im April in einem Bericht den Verdacht massenhafter missbräuchlicher Asylanträge in Bremen geäußert: von 3.332 Verdachtsfällen zwischen 2016 und 2017 war die Rede. Schmid beschuldigte das BAMF der Untätigkeit angesichts dieser Vorfälle und äußerte den Verdacht, die Nürnberger Zentrale könne selbst "verstrickt sein". Im Februar war Schmid für ihre Arbeit in Bremen noch ein "dickes Lob" erteilt worden. Im Mai wurde die Juristin überraschend und aus "Fürsorge" abgezogen.

Dem BAMF sei es mitnichten um "Fürsorge" gegangen, heißt es in Schmids Beschwerdeschrift. Allein die "Sorge um den Ruf des Amtes" und darum "dass die Geschichte ... nicht an die Öffentlichkeit kommen" dürfe, hätten zu ihrer Versetzung geführt.

In einer eidesstattlichen Versicherung erklärt Josefa Schmid, dass ihr ein hoher BAMF-Mitarbeiter aus Nürnberg gedroht habe: "Wenn noch ein weiterer Bericht über Sie im Zusammenhang mit dem Bremer Asylskandal veröffentlicht wird, werden Sie abgezogen." Dies sei mit dem Bundesinnenministerium so vereinbart.