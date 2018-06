Finanzminister stellt Bericht vor Breitband-Ausbau: So schnell ist Internet in Bayern

Neun von zehn Haushalte in Bayern sind inzwischen an das schnelle Internet angeschlossen - und acht davon können bereits 50 Mbit/s und mehr nutzen. Dieses Ergebnis hat Bayerns Finanzminister Albert Füracker bekanntgegeben, als er den aktuellen Breitband- und BayernWLAN-Bericht vorgestellt hat.

Bei den aktuellen Projekten werden über 40.000 Kilometer Glasfaserleitungen verlegt und mehr als 710.000 Haushalte mit schnellem Internet versorgt, vor allem im ländlichen Raum, heißt es in dem Bericht. Bayernweit seien bereits 98 Prozent aller Kommunen in das Förderverfahren eingestiegen. Kleiner Wermutstropfen: Im oberbayerischen Marktschellenberg liegt die Versorgung mit schnellem Internet auch zukünftig unter 30 Prozent. Dort sind Fördermaßnahmen durch den Freistaat nicht möglich. Damit dürfte die Kommune Schlusslicht in Bayern sein.

Unterfranken

Hier nehmen 303 von 308 Kommunen am Förderverfahren teil. Die zugesagte Förderungssumme liegt bei knapp 74 Millionen Euro. Zukünftig sollen 98% aller Haushalte versorgt sein. 3.300 Kilometer Glasfaser wurden oder werden verbaut. Nur im nordwestlichen Landkreis Aschaffenburg gibt es zwei kleine Gebiete, in denen die Versorgung mit schnellem Internet unterdurchschnittlich sein wird (unter 60%).

Mittelfranken

210 von insgesamt 205 Kommunen sind im Förderverfahren dabei. Hier wurden 77,78 Millionen Euro an Fördergeldern zugesagt. Nach dem Ende der Baumaßnahmen werden 99% aller Haushalte versorgt sein. 4.400 Kilometer Glasfaser sind dazu nötig. Lediglich im nordwestlichen Landkreis Ansbach gibt es ein kleines Gebiet, in dem die Versorgung mit schnellem Internet unterdurchschnittlich sein wird (Zwischen 30 und 60%).

Oberfranken

Alle Kommunen des Bezirks nehmen am Förderverfahren teil. Die Fördersumme liegt bei knapp 102,25 Millionen Euro. Zukünftig sollen 98% aller Haushalte versorgt sein - mit Hilfe von rund 4.900 Kilometern Glasfaser. Nur im Landkreis Hof wird es einzelne Bereiche geben, in denen die Versorgung mit schnellem Internet etwas spärlicher ist (zwischen 60 und 80%).

Oberpfalz

Hier sind von 226 insgesamt 223 Kommunen im Förderverfahren dabei. Knapp 105 Millionen Euro wurden an Fördergeldern zugesagt. Nach dem Ende der Baumaßnahmen werden 98% aller Haushalte versorgt sein. 5.600 Kilometer Glasfaser wurden oder werden verbaut. Die Gegenden, in denen die Versorgung mit schnellem Internet unterdurchschnittlich ist (zwischen 60 und 80%), verteilen sich auf die ganze Fläche des Bezirks: es sind kleinere Flächen im westlichen Landkreis Amberg-Sulzbach, im südlichen Landkreis Neustadt/Waldnaab, im Landkreis Cham und im Landkreis Regensburg.

Niederbayern

Nur eine der 258 Kommunen nimmt nicht am Förderverfahren teil. 143,42 Millionen Euro an Fördergeldern wurden zugesagt. 7.600 Kilometer Glasfaser werden insgesamt verlegt (werden). Trotzdem wird Niederbayern der Bezirk mit der geringsten Versorgungsdichte aller bayerischen Bezirke sein: 93% aller Haushalte haben nach dem Ende der Baumaßnahmen schnelles Internet. Die unterversorgten Gebiete (zwischen 30 und 60%) liegen im nordwestlichen Landkreis Landshut, im südlichen Landkreis Dingolfing-Landau und im Landkreis Straubing-Bogen. Der Bayerische Wald wird dagegen bis auf einen kleinen Bereich im Landkreis Regen überall mit 90 bis 100% schnellem Internet versorgt sein.

Schwaben

In Schwaben nehmen 327 von 340 am Förderverfahren teil. Die zugesagte Fördersumme liegt bei knapp 96 Millionen Euro. Damit sollen künftig sollen 98% aller Haushalte versorgt sein - 4.900 Kilometer Glasfaser sind nötig. Es gibt kleine Bereiche, in denen die Versorgung mit schnellem Internet unterdurchschnittlich sein wird (zwischen 30 und 60%). Sie liegen im Landkreis Donau-Ries, im westlichen und südlichen Landkreis Dillingen, sowie im südlichen Landkreis Günzburg.

Oberbayern

Von 500 Kommunen sind 478 im Förderverfahren dabei. Die Fördersumme beträgt 165,6 Millionen Euro. 9.400 Kilometer Glasfaser werden verlegt, um künftig 98% aller Haushalte mit schnellem Internet zu versorgen. Während fast alle Gebiete des Bezirks zu mindestens 80% (Ausnahmen gibt es in den Landkreisen Eichstätt, Neuburg/Donau, Bad Tölz-Wolfratshausen, Traunstein und Altötting) versorgt sind, gibt es im Landkreis Berchtesgadener Land einen Ausreißer: In Marktschellenberg wird die Versorgung nach dem Ende der Baumaßnahmen unter 30 Prozent liegen, das ist der geringste Wert in ganz Bayern. Denn dort will die Telekom Kupferleitungen legen. Damit sind Fördermaßnahmen durch den Freistaat nicht möglich und schnelles Internet ist in weiten Teilen des Marktes weiterhin nur Mangelware.