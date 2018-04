Vorstoß von Grünen-Chef Habeck Braucht die EU eine Steuer auf Plastik?

26 Millionen Tonnen: So viel Plastikmüll fällt nach EU-Angaben jährlich in Europa an. Grünen-Chef Robert Habeck schlägt jetzt vor, die Nutzung von Kunststoffprodukten steuerlich zu ahnden. "Wir brauchen eine EU-weite Plastiksteuer auf Wegwerfprodukte", sagte Habeck der Zeitung "Die Welt". So lasse sich eine "Lenkungswirkung" erreichen.

Habeck spricht von Plastik-Subvention

Auch an einer anderen Stelle will Habeck an der Steuerschraube drehen, um "raus aus der Wegwerf-Plastikgesellschaft" zu kommen. Es könne nicht sein, dass Erdöl, das für die Produktion von Kunststoffen verwendet werde, anders als Öl für Kraftstoffe steuerlich bevorzugt werde, sagte der Umweltminister aus Schleswig-Holstein. Er fügte an: "Diese Plastik-Subvention gehört abgeschafft."

Auch EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger hatte unlängst eine Plastiksteuer gefordert. "Die Bundesregierung sollte Oettinger dabei unterstützen", sagte der Grünen-Chef.

Der CDU-Politiker Oettinger hatte zu Jahresbeginn argumentiert, eine Plastiksteuer könne zum Umweltschutz beitragen und gleichzeitig eine neue Einnahmenquelle für den EU-Haushalt sein. "Wir müssen im Interesse unserer Weltmeere, unserer Tiere, im Interesse unser Landschaftsbilder die Menge an verbrauchtem Plastik verringern", erklärte er damals.

EU-Komission setzt auf mehr Recycling

Kurz darauf stellte die EU-Kommission ein umfassendes Programm vor, um die Plastiklawine zu stoppen. Dabei setzt Brüssel in erster Linie auf mehr Recycling. Dafür sollen wirtschaftliche Anreize geschaffen werden. Denn bislang wird nur ein Drittel des Plastikmülls zur Wiederverwertung gesammelt. Die übrige Menge landet auf Müllkippen, in Verbrennungsanlagen oder in der Umwelt, vor allem in den Meeren.

Eine Steuer kommt in dem Strategiepapier der EU aber nicht vor. Kommissions-Vize Frans Timmermans erklärte damals, eine europaweite Plastiksteuer sei nicht so einfach durchzusetzen. Tatsächlich war der Vorschlag von Oettinger zunächst noch wenig konkret. Die Kernfrage lautet: Was wird überhaupt besteuert? Wegwerfprodukte aus Plastik, wie Habeck meint, oder auch andere Kunststoffe?

Der Umweltverband Nabu plädierte für eine Materialsteuer auf Kunststoffe direkt bei der Produktion. Diese würde dann bei der Weiterverarbeitung jeweils auf die fertigen Kunststoffprodukte aufgeschlagen und würde letzten Endes vom Verbraucher mitbezahlt. Wie Habeck verwies der Verband darauf, dass Erdöl für die Produktion von Kunststoffen bisher energiesteuerfrei sei.

China stoppt Plastikmüll-Importe

Andere Experten mahnten aber, nicht alles über einen Kamm zu scheren. Denn Kunststoffe könnten zum Beispiel als leichter Werkstoff Umweltvorteile haben, häufig gebe es keine ökologisch sinnvollere Alternative.

Reichen die bisherigen Brüsseler Vorschläge? Das Plastikmüll-Problem ist in Europa jedenfalls drängender geworden, denn bislang wurden große Mengen aus der EU nach China verschifft. Dort wurde der Müll sortiert und verwertet. Die Regierung in Peking will das aber nicht mehr und hat zum 1. Januar ein Importverbot erlassen, um die Umwelt und die Arbeiter in China besser zu schützen.