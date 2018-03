An CSU-Mehrheit BR-Polizeiexperte Bendixen scheitert mit Petition im Landtag

BR-Polizeiexperte Oliver Bendixen war verdächtigt worden, von zwei hochrangigen Kriminalbeamten geheime Papiere für 30.000 Euro kaufen zu wollen - ein Vorwurf, der völlig aus der Luft gegriffen war, wie sich später herausstellte. Doch Bendixen scheiterte am Donnerstag mit einer entsprechenden Petition im Verfassungsausschuss im Landtag.

Es klingt wie eine Geschichte aus dem Tollhaus: Der Ausschussvorsitzende Franz Schindler (SPD) brachte es auf den Punkt:

"Hochrangige Mitarbeiter des Landeskriminalamtes und ein Polizeireporter, hoch angesehen und dekoriert, deren Ehre wird in den Dreck gezogen, von - mit Verlaub: Ich weiß, was ich sage - zwielichtigen Halbkriminellen." Franz Schindler, Verfassungsausschuss-Vorsitzender

Und es ist viel Prominenz im Spiel: Die verdächtigen Beamten sind zwei Kriminaldirektoren des Landeskriminalamtes sowie BR-Polizeiexperte Oliver Bendixen. Die Vorwürfe basieren auf Angaben des längst in Ungnade gefallenen Ex-Top-Agenten Werner Mauss und eines Journalisten. Dieser gab am Ende zu, die Vorwürfe frei erfunden zu haben. Dennoch sah die Staatsanwaltschaft keinen Grund, gegen die beiden vorzugehen.

Bendixen scheitert an CSU-Mehrheit

Das wollte Bendixen nun mittels einer Petition vom Justizministerium überprüfen lassen, aber er scheiterte an der CSU-Mehrheit im Ausschuss. Deren Vertreter gab an, Bendixen habe den Rechtsweg nicht ausgeschöpft, außerdem habe man den Informanten Vertraulichkeit zugesichert. Dass zumindest Mauss selbst sich schon gegenüber Journalisten diesbezüglich geäußert hat, will das Justizministerium nicht gelten lassen.