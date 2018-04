Bilanz Blitzmarathon in Bayern: 8.500 Temposünder in 24 Stunden

Rund 8.500 ertappte Temposünder in 24 Stunden - dies ist die bayernweite Bilanz des sogenannten Blitzmarathons, die das Bayerische Innenministerium gezogen hat. Dabei überwachten Polizei und Kommunen die gefahrene Geschwindigkeit an rund 2.000 Messstellen in Bayern.

Von: Henning Pfeifer