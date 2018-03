Explosives Kriegserbe Blindgänger in Bayerns Böden

"Es spiegelt zum einen die Bautätigkeit derzeit wieder – dort, wo viel gebaut wird, wird auch viel in den Boden eingegriffen und dann ist die Fundsituation da. Zum anderen ist es im Moment so, dass man sich in die Randbereiche der Ortschaften begibt, wo man die Industriegebiete anlegt und plant. Das sind also Gebiete, die in den vergangenen 70 Jahren nie angegangen wurden und wo auch nie aktiv nach Kampfmitteln gesucht wurde."