Neuer Bischof für Würzburg Bischofsvereidigung: Franz Jung trifft auf Markus Söder

"Da bin ich also." - So bescheiden stellte sich der künftige Bischof von Würzburg bei seinem ersten Auftritt nach der Ernennung vor. Franz Jung, geboren in Mannheim, aufgewachsen in Ludwigshafen, ist Sohn eines Lehrerehepaars, war Pfarrer von Pirmasens und zuletzt Generalvikar von Speyer. Dort wird ihm eine durchaus erfolgreiche Pastoralreform bescheinigt, aus 350 Pfarreien wurden 70. Diese Reform steht jetzt im Bistum Würzburg an. "Oft wissen die Praktiker draußen viel besser, ob etwas umzusetzen ist", sagt er. Seine Berufung vom Rhein an den Main wirkt wie exakt ausgesucht.

"Ich würde mich als einen spirituellen Menschen beschreiben. Ich bin ein Team-Worker, ich mag es wenn man Dinge gemeinsam anpackt. Ich habe Freude am Leben, am Miteinander und an Kommunikation." Franz Jung

Ins Bischofspalais will er vorerst nicht einziehen, das ist ihm zu groß: "Ich werde in eine leerstehende Wohnung des Domkapitels ziehen". Auch wird er sich nicht von Ordensschwestern umsorgen lassen. Da haben die Mutterhäuser inzwischen größte Personalschwierigkeiten. "Ich werde eine Hauswirtschafterin mit einigen Stunden anstellen, die meinen Haushalt macht", so Jung.

Kritik an Söders Kreuzerlass

Dass Franz Jung meinungsstark ist, hat er seit seiner Ernennung schon gezeigt. Verheiratete Priester könne er sich vorstellen. Statt des Protestbriefs der bayerischen Bischöfe an Kardinal Marx in der Frage ob evangelische Partner die Kommunion empfangen dürfen, hätte er sich eine interne Lösung gewünscht.

"Das Kreuz ist ein religiöses Zeichen und darf nicht auf bayerische Folklore und heimatliches Brauchtum reduziert werden." Franz Jung, künftiger Bischof von Würzburg

Zu Markus Söders Erlass, Kreuze in bayerischen Amtsstuben aufzuhängen, sagte Franz Jung, wer das Kreuz aufhänge müsse sich in seinem Handeln an der Botschaft des Kreuzes messen lassen. Bei der Vereidigung in München trifft Franz Jung nun auf Söder und zeigt sich diskussionsfreudig: "Der Ministerpräsident hält eine kurze Ansprache, der neu ernannte Bischof auch und dann kucken wir, was wir daraus machen".

Bischofsweihe in Würzburg

Wenn Franz Jung am Sonntag, 10. Juni, im Kiliansdom zu Würzburg zum Bischof geweiht wird, dann zeigt er sich auch bei seinen Insignien bescheiden: Brustkreuz und Ring sind aus dem Nachlass eines Künstlers. Im Dom wird er den Kiliansstab der Würzburger Bischöfe nehmen, einen eigenen hat er sich nicht anfertigen lassen. Sein Wappen auf dem Bischofsstuhl zeigt den fränkischen Rechen und den Anker - der steht für seine Heimatstadt Ludwigshafen geauso wie für seinen Bischofssitz Würzburg. Ein Anker ist eines der ältesten Zeichen der Hoffnung, sagt Franz Jung.