Österreich Bis zu 40 Verletzte bei Zugunglück in Salzburg

Am Salzburger Hauptbahnhof hat sich heute Morgen ein Zugunglück ereignet. Zwei Züge kollidierten, nach Medienberichten sind bis zu 40 Menschen verletzt worden. Die Hintergründe des Unglücks sind noch unklar.

Bei einem Zugunglück am Hauptbahnhof in Salzburg sind am Freitagmorgen nach Medienberichten bis zu 40 Menschen verletzt worden, Schwerverletzte gebe es aber nicht, berichtete die österreichische Nachrichtenagentur APA unter Berufung auf Bahn- und Polizeisprecher. Zwei Personenzüge seien zusammengestoßen, twitterte Antenne Salzburg.

Ein Triebwagen und ein Personenzug prallten aufeinander

Wie es weiter hieß, war ein Triebwagen auf einen sogenannten Railjet aufgefahren, der von Zürich nach Wien unterwegs war. Laut Nachrichtenseite Salzburg24 herrschte für Rettungskräfte Großeinsatz auf dem Bahnhof. Über die Unglücksursache könne man zurzeit noch keine Angaben machen, sagten die Sprecher nach APA-Angaben.