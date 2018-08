Bis zu 20 Tote befürchtet Ju-52 in der Schweiz abgestürzt

In den Schweizer Alpen ist ein fast 80 Jahre altes Oldtimer-Flugzeug vom Typ Junkers Ju-52 mit bis zu 20 Menschen an Bord abgestürzt.

Das Unglück ereignete sich in einem Talkessel in der Nähe des 2.500 hohen Piz Segans in der Nähe der ostschweizer Gemeinde Flims. Weshalb dort am frühen Samstagabend das Oldtimer-Flugzeug abstürzte, ist allerdings noch völlig unklar.

Betreuungshotline für Angehörige veröffentlicht

Während die Kantonspolizei Graubünden noch keine Angaben über Opferzahlen macht, veröffentlichte die Gesellschaft JuAir, die mit der Unglücksmaschine Rundflüge flog, bereits eine Betreuungshotline für Angehörige der Opfer.

Handyfoto zeigt völlig zertrümmertes Flugzeugwrack

In der Maschine hatten 17 Passagiere Platz. Hinzu kommen drei Besatzungsmitglieder. Dass es bei dem Absturz Überlebende gegeben haben könnte, schließen Beobachter aus.

Ein Handyfoto, das die Tagesschau des Schweizer Fernsehens veröffentlichte, zeigt ein völlig zertrümmertes Flugzeugwrack in einem sehr unzugänglichen Gelände. Am frühen Nachmittag will die Kantonspolizei Graubünden über Einzelheiten des Flugzeugunglücks informieren.