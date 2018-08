Vollverschleierung Bis zu 1340 Euro Strafe - in Dänemark tritt das Burka-Verbot in Kraft

Das Tragen von Burka oder Nikab ist in Dänemark ab sofort in der Öffentlichkeit nicht mehr erlaubt. Das Parlament in Kopenhagen hatte Ende Mai ähnlich wie Frankreich, Belgien oder Österreich einem Gesetz zugestimmt, das die islamische Voll- oder Gesichtsverschleierung in öffentlichen Räumen verbietet.