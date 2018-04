Biolebensmittel Biobauern sagen: Die neue EU-Ökoverordnung ist kein großer Wurf

Vier Jahre lang hat man in der EU über eine neue EU-Ökoverordnung gestritten, über verbindliche Regeln für biologisch erzeugte Lebensmittel. Vor allem deutsche Biobauern und Verbände wie Bioland, Naturland oder Demeter wollten konkrete Veränderungen: nicht nur beim Endprodukt Grenzwerte einhalten, sondern den Erzeugungsprozess kontrollieren. Herausgekommen ist ein kompliziertes Regelwerk, ein Kompromiss, der für viele in der Bio-Branche "nicht der große Wurf" ist.

Viele Bioprodukte in Deutschland erfüllen schon jetzt höhere Standards, als gesetzlich vorgeschrieben ist. Sie orientieren sich an den Vorgaben des Bundesverbands Naturkost Naturwaren, BNN. Deshalb hat sich die Biobranche massiv dagegen gewehrt, dass mit der Neufassung der EU-Ökoverordnung die sogenannte "Produktkontrolle" kommen sollte.

Prozesskontrolle statt Produktkontrolle

Die Produktkontrolle sah vor, Grenzwerte für Pestizidrückstände in Lebensmitteln festzulegen. Was auf den ersten Blick gut scheint, birgt aus Sicht der Kritiker aber die Gefahr, dass dann auch konventionell erzeugte Ware, die rückstandfrei ist, als "bio" verkauft werden darf. Durchgesetzt hat sich die deutsche Biolandwirtschaft nun damit, wie und auf welche Weise ein Lebensmittel produziert wird. Dafür steht der Begriff "Prozesskontrolle".

Das bedeutet Prozesskontrolle:



Verzicht auf chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel

Verzicht auf mineralischen Dünger

Die Anzahl der gehaltenen Tiere ist an eine bestimmte Fläche gebunden

Erfreulich für die Biobranche ist auch, dass gemäß der neuen Ökoverordnung nun Saatgut von alten Pflanzensorten angebaut werden darf. Das war bisher nicht erlaubt, weil altes Saatgut dem aktuellen Saatgutrecht zufolge zu große Unterschiede aufweist.

Beim Tierschutz wenig Fortschritte

Gekürzter Hühnerschnabel

So gut wie nichts ändern wird sich beim Tierschutz. Spaltenböden für Rinder und Schweine bleiben auch im Ökobereich erlaubt. Es gibt weiterhin keine Obergrenzen, wie viele Tiere ein Biobetrieb maximal halten darf. Und ein Biobauer darf nach wie vor die Schnäbel seiner Legehennen kupieren und die Ringelschwänze seiner Schweine kürzen.

Neue EU-Ökoverordnung gilt auch für Ware aus Nicht-EU-Ländern

An Bio wollen viele mitverdienen. Bio-Ware aus Nicht-EU-Ländern ist jedoch oft schwer zu kontrollieren. In Zukunft soll die EU-Ökoverordnung nun auch für Drittländer angewendet werden. Wie die Einhaltung von Biostandards aber in China oder Afrika kontrolliert werden soll, ist fraglich.

Durchführungsverordnung muss erst noch festgelegt werden

Alles in allem ist die Novelle der EU-Ökoverordnung aus Sicht der deutschen Bioverbände, die schon jetzt strenger Maßstäbe anlegen, also kein großer Wurf. In Kraft treten wird die neue EU-Öko-Verordnung erst 2021. Bis dahin muss noch festgelegt werden, wie die Verordnung im Einzelnen durchzuführen ist. Für Lobbyisten, Juristen, Agrarfachleute und Politiker gibt also noch einiges zu tun.