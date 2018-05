Nationalmannschaft Bierhoff sieht keine negativen Folgen für WM-Vorbereitung nach Bayern-Pleite

Oliver Bierhoff befürchtet nach der Niederlage des deutschen Fußball-Rekordmeisters Bayern München im DFB-Pokalfinale gegen Eintracht Frankfurt (1:3) keine negativen Auswirkungen auf die WM-Vorbereitung der Nationalmannschaft. «Sie haben genug Charakter und Erfahrung, das bald wegzustecken», sagte der Nationalmannschaftsdirektor nach der Ankunft im Trainingslager in Südtirol.

Sieben Bayern-Profis im vorläufigen Kader

Insgesamt stehen sieben Bayern-Profis im vorläufigen 27er-Aufgebot von Bundestrainer Joachim Löw. Manuel Neuer und Sebastian Rudy reisten am Mittwoch an, Mats Hummels, Thomas Müller, Jerome Boateng, Joshua Kimmich und Niklas Süle folgen am Freitag. Bis zum 7. Juni bereitet sich Titelverteidiger Deutschland in Eppan auf die WM in Russland (14. Juni bis 15. Juli) vor.