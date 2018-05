WM-Vorbereitung Bierhoff bekräftigt in Südtirol: Keine WM-Garantie für Neuer

Der Teammanager der deutschen Fußballnationalmannschaft, Oliver Bierhoff, hat bekräftigt, dass auch Kapitän Manuel Neuer keine Garantie auf eine WM-Teilnahme besitzt. Das Nationalteam ist bis zum 7. Juni in Südtirol zur WM-Vorbereitung. Am 4. Juni muss der endgültige Kader dem Weltverband FIFA gemeldet werden.

Teammanager Oliver Bierhoff hat nach der Ankunft der deutschen Fußball-Nationalmannschaft im Trainingslager in Südtirol nochmals bekräftigt, dass Kapitän Manuel Neuer keine Garantie auf eine WM-Teilnahme besitzt. "Jogi (Löw) hat es ja schon gesagt, dass er nur einen hundert Prozent fitten Manuel Neuer mitnehmen wird", sagte Bierhoff am Mittwoch im DFB-Teamhotel in Eppan.

Spielt Neuer am 2. Juni gegen Österreich?

Der 32 Jahre alte Bayern-Torwart Neuer hat nach einem Mittelfußbruch seit acht Monaten kein Spiel mehr bestritten. Bundestrainer Löw hatte bei der Nominierung des vorläufigen WM-Kaders Spielpraxis zur Bedingung für Neuers WM-Teilnahme gemacht. Der Schlussmann könnte am 2. Juni in Klagenfurt gegen Österreich sein DFB-Comeback feiern. Zwei Tage später muss Löw den endgültigen 23-Mann-Kader dem Weltverband FIFA melden.

Gestaffelte Anreise

"Man ist froh, dass es endlich mal losgeht", sagte Bierhoff. Die WM-Vorbereitung beginnt zunächst nur mit 19 der 27 Akteure aus dem vorläufigen Kader. Die Bayern-Profis Mats Hummels, Joshua Kimmich, Jérôme Boateng, Niklas Süle und Thomas Müller werden ebenso wie Torwart Marc-André ter Stegen vom FC Barcelona und Antonio Rüdiger vom FC Chelsea erst am Freitag nach Südtirol anreisen. Toni Kroos wird erst nach dem Champions-League-Finale mit Real Madrid gegen den FC Liverpool in die WM-Vorbereitung einsteigen.

Ziel: Titelverteidigung

Das Nationalteam bleibt bis zum 7. Juni in Südtirol. Am 12. Juni geht es zum WM-Turnier nach Russland. "Das Ziel ist natürlich klar. Wir wollen als amtierender Weltmeister den Titel verteidigen", sagte Bierhoff.