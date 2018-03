Landgericht München "Besetzerin" muss das Kloster Altomünster verlassen

Der Streit um das Kloster Altomünster im Landkreis Dachau könnte bald ein Ende haben. Die letzte Bewohnerin, die das aufgelöste Kloster seit mehr als einem Jahr nicht verlassen will, muss jetzt ausziehen, so das Landgericht München.

Seit mehr als einem Jahr kämpft sie nun alleine für die Wiederbelebung des Ordens der heiligen Birgitta von Schweden im Kloster Altomünster. Die 39-jährige Claudia Schwarz wollte dem Orden kurz vor seiner Auflösung als Postulantin beitreten. Nachdem die letzte Schwester, Mutter Apollonia, das Kloster verließ, wehrte Schwarz sich gegen alle Versuche des Erzbistums München und Freising sowie des zuständigen Landratsamts Dachau auch sie zum Auszug zu bewegen. Es sei der "Wille Gottes", dass sie im Kloster bleibt, so Claudia Schwarz.

Räumungsverfahren der Erzdiözese München und Freising

Vor dem Landgericht München II klagte die gelernte Juristin gegen ein Räumungsverfahren der Erzdiözese, welche das Kloster nach der Auflösung übernommen hatte. Die Klage wurde abgewiesen und die Erzdiözese kann nun rechtlich gegen die Klosterbewohnerin vorgehen, was zu Ordnungsgeldern oder sogar einer Haftstrafe führen könnte. Man wolle aber erst einmal eine andere Lösung finden, so das Bistum auf Nachfrage des Bayerischen Rundfunks. Claudia Schwarz hat bereits angekündigt, gegen die Entscheidung in Berufung zu gehen.