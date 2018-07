Trotz Kreislaufwirtschaftsgesetz Beim Biomüll gibt es in Bayern laut NABU noch großen Nachholbedarf

Seit 2015 schreibt das Kreislaufwirtschaftgesetz vor, dass Landkreise und kreisfreie Städte in Deutschland Bioabfälle getrennt sammeln. Nach Recherchen des Naturschutzbunds Deutschland NABU ist das aber immer noch nicht überall der Fall, auch nicht in Bayern.

Selbst dreieinhalb Jahre nach Einführung der Biomüllerfassungspflicht fehlt in 73 von 402 Landkreisen und kreisfreien Städten in Deutschland das flächendeckende Angebot einer Biotonne. Manche bieten sie teilweise an, manche nur mit Zusatzgebühren, anderswo gibt es lediglich die Möglichkeit, Bioabfälle zum Wertstoffhof zu bringen.

Bayern ist bei Trennung von Biomüll kein Vorbild

Wo gibt es die Biotonne in Bayern überhaupt?

Vor allem in Bayern praktizieren das 14 Kreise und kreisfreie Städte, von Coburg im Norden über Amberg-Sulzbach oder Regensburg bis Mühldorf oder Rosenheim im Süden. Entsprechend werden dort weniger als 10 Kilogramm Bioabfall pro Kopf und Jahr gesammelt. In den Kreisen Altötting und Traunstein gibt es überhaupt kein Angebot zur Biomülltrennung. Wenigstens im Berchtesgadener Land will man nächstes Jahr flächendeckend die Biotonne einführen.

Bringt die Biotonne etwas?

Als Gegenargumente werden immer wieder genannt:

"In unserem Landkreis brauchen wir keine Biotonne, wir kompostieren selbst."

"Die Biotonne ist teuer und führt zu erhöhten Abfallgebühren."

"Ökologisch bringt die Biotonne ohnehin nicht viel."

Laut dem Naturschutzbund Deutschland NABU greifen diese Argumente nicht. Denn:

in eine Biotonne können mehr Stoffe als auf einen Komposthaufen

in Restmülltonnen stecken bis zur Hälfte Bioabfälle. Wenn die in die Biotonne kämen, müssten die Restmülltonnen seltener gelehrt werden

die Wiederverwertung von Bioabfällen schont Torfmoore und bringt Rohstoff für Biogasanlagen

Die Biotonne allein reicht für NABU nicht

Die Einführung einer Biotonne allein reicht aber nicht aus, sagt der Naturschutzbund. Sie müsse auch entsprechend beworben werden und dürfe nichts extra kosten, damit die Bürger sie auch annehmen. Dass das geht, beweisen Kreise wie Hassberge, Freyung-Grafenau oder Miesbach und Städte wie Erlangen, Fürth oder Ingolstadt. Dort werden mehr als 100 Kilo Biomüll pro Kopf und Jahr wiederverwertet.