Aus Versehen einbetoniert Befreiter Kater Jimmy wieder daheim - und hat jetzt Hausarrest

Der zwei Wochen lang eingemauerte Kater Jimmy ist wieder daheim - und hat jetzt erst mal Hausarrest. "Den lassen wir ein paar Tage nicht raus", sagte am Mittwoch Dieter Taubert, dem das Tier gemeinsam mit Freundin Meike Vielsack gehört. Bauarbeiter betonierten die Maine-Coon-Katze in Bretten bei Karlsruhe versehentlich in einem Hohlraum unter der Fertiggarage eines Neubaus ein. Nach Hinweisen von Anwohnern, die den jammernden Kater gehört hatten, ortete ihn die Polizei am Montag.

14 Tage ohne Fressen - dem Kater geht es trotzdem gut

Bauarbeiter bohrten schon am Dienstagmorgen ein Loch zum Hohlraum, unter dem Jimmy 14 Tage ohne Essen und Trinken hausen musste. Nur ein schmaler Spalt hatte ihn bis dahin mit Frischluft versorgt. Danach versuchten seine Besitzer tagsüber stundenlang vergeblich, Jimmy mit Hilfe von Leckerlis aus seinem Verlies zu locken. Erst als es dunkel wurde "und meine Freundin mit ihm alleine war, kam Jimmy raus - und direkt in ihre Arme", erzählte Taubert. Jimmy sei abgemagert, aber es gehe ihm gut.

Katzen sind "zäh"

Katzen könnten in Ausnahmefällen sogar bis zu vier Wochen ohne Trinken auskommen, so die Vorsitzende des Katzenschutzvereins Karlsruhe, Renate Leutloff. Jimmys Glück im Unglück war vermutlich auch der dunkle, eher feuchte Ort, in dem er während der Hitzetage gefangen war. "Vielleicht war da unten ja Wasser, das er auflecken konnte", sagte Vielsack. "Oder wenigstens eine Spinne, die er fressen konnte", sagte Katzenexpertin Leutloff. Sobald Jimmy wieder draußen sei, sollten seine Besitzer dringend mit ihm zum Tierarzt, um mögliche Schäden etwa an der Niere zu erkennen und zu behandeln.