EKD-Ratsvorsitzender im BR-Interview Bedford-Strohm warnt: "Europa verliert seine Seele"

Der evangelische Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm beklagt einen menschenverachtenden Grundton in der Asyldebatte. Es bestehe die Gefahr, dass die Empathie in der Diskussion verloren ginge, sagte er im BR-Interview. An die EU-Staaten appellierte er, im Mittelmeer gerettete Flüchtlinge aufzunehmen.

Von: Tilmann Kleinjung