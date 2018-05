Chancen für ein neues Leben Bayernweiter Aktionstag für den Kampf gegen Leukämie

Ein Leben zu retten kann manchmal ganz einfach sein. Eine Speichelprobe oder ein paar Tropfen Blut genügen, um sich als Knochenmark-Spender registrieren zu lassen. Bayernweit gibt’s dazu am Freitag die Gelegenheit, am Aktionstag gegen Leukämie. Wie wichtig Spenden sein können, zeigt ein Beispiel aus Oberbayern.

Organisiert wird der Aktionstag gegen Leukämie von der Aktion Knochenmarkspende in Bayern, der AKB. An über 200 Standorten in Bayern kann man sich registrieren lassen; darunter bei allen Gesundheitsämtern. Einzige Voraussetzung: Man muss zwischen 17 und 45 Jahren alt und bei guter Gesundheit sein. Für den Spender ist das gesundheitliche Risiko der Spende fast Null, für den Empfänger kann sie den Start in neues Leben bedeuten.

Jedes Jahr erkranken in Bayern rund 1.800 Menschen an Leukämie. Für viele von ihnen ist eine Stammzellenspende die einzige Chance. In Bayern sind derzeit rund 310.000 Menschen in der Spenderkartei registriert. Potentielle Spender scheiden aber im Alter von 60 Jahren automatisch aus der Datei aus. "Würden wir diese Spender nicht ersetze, würde die Datei wieder schrumpfen und damit die Chance für Patienten, einen passenden Spender zu finden. Das dürfen wir nicht zulassen", so Dr. Hans Knabe von der AKB. Derzeit findet sich für rund 90 Prozent der Leukämie-Patienten ein Spender in der weltweit vernetzten Datenbank.

Die einzige Chance

Vincent Kammerloher hatte monatelang unter starken Hüftschmerzen gelitten, dann, im März 2013, bekam er die Diagnose Leukämie. Kammerloher war 21 Jahre alt, war aufgewachsen in der Nähe von Freising,ein begeisterter Fußballer – und hörte von den Ärzten, dass eine Stammzellen-Spende seine einzige Chance sei.

"Das hat natürlich erstmal alles runtergerissen. Da hockst du in dem Bett im Krankenhaus und rufst deinen Chef an, sagst, du bist jetzt auf unbestimmte Zeit krank. Die Freundin auch grade mitten in der Schule, und eigentlich haben wir für so was gar keine Zeit gehabt, eigentlich hast du für sowas nie Zeit." Vincent Kammerloher

Zu jung zum Spenden

Vincent hat zwei Brüder, der eine kommt als Spender nicht in Frage, der andere ist grade mal 13 Jahre alt und damit zu jung. Die letzte Hoffnung ist die Spenderdatei, und Vincent hat Glück – nach einigen Monaten findet sich ein passender Spender, der auch bereit ist zu helfen. Im Februar 2014 wird Vincent im Klinikum Schwabing operiert; sein Körper nimmt die Spende an; es folgen harte Monate im Krankenhaus und auf Reha; doch im Herbst ist er erstmals wieder auf dem Fußballplatz.

"Meine Freundin und mein Bruder, die haben mich um den Platz rumgeschoben. Dann stehtst du zwei Meter auf und fällst wieder zurück. Dann hat er mich festgehalten und du hast gewusst: das ist noch nicht weg, man hat nicht das ganze Leben verpaßt, das war wichtig, das man gesehen hat, man kann wieder irgendwo hinkommen." Vincent Kammerloher

Spenderin: Jetzt hab ich ein Kind

Das Datum seiner Operation trägt Vincent bis heute um den Hals, in einem Kettenanhänger eingraviert. Sein zweiter Geburtstag. Mit seinem Spender ist er bis heute befreundet, Vincent nennt ihn seinen Blutsbruder.

"Man hat das gleoche Verhältnis wie zu seinem leiblichen Bruder. Wir haben das gleiche Immunsystem, wir haben das gleiche Blut, wir lachen seltsamerweise auch über die gleichen Sachen." Vincent Kammerloher

Gespendet wird in Deutschland grundsätzlich anonym, erst im Nachhinein erfährt der Spender, für wen seine Stammzellen bestimmt waren. Manuela Wultschnig bekam 2016 den Brief, dass ihre Stammzellen ein Leben retten können.

"Für mich, aber das ist jetzt sehr persönlich, war es schon so: Ich hab keine Kinder, und jetzt hast du halt eins. Ich wusste: Das ist ein 14-jähriger Junge, ich mache selbst gerne Outdoor-Geschichten, und da hab ich schon sehr oft an ihn gedacht, schau, der kann des jetzt alles noch machen." Spenderin Manuela Wultschnig

600 Chancen, ein Leben zu retten

Den jungen Mann hat Manuela Wultschnig nie getroffen, die strengen Regeln in der Tschechischen Republik haben das verhindert. Doch die Erfahrung hat sie geprägt. Als Monate nach ihrer Spende der Sohn eines Freundes an Leukämie erkrankt, organisiert sie eine Spenden- und Typisierungsaktion.

"Das war eigentlich von den Gefühlen her noch toller zu sehen, was da passiert ist. Der war fünf Jahre alt damals, in Allach, und es war wahnsinnig schön, zu sehen, wie die Menschen da zusammengehalten haben." Manuela Wultschnig

Das Ergebnis: 600 neue Namen in der Spenderdatei, 600 neue Chancen, ein Leben zu retten.