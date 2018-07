Seehofer äußert sich zu Details Bayerns Grenzpolizei wird Hilfsorgan der Bundespolizei

Nach zwanzig Jahren gibt es wieder eine bayerische Grenzpolizei - als eine Art Hilfsorgan des Bundes. Die neue bayerische Grenzpolizei darf künftig Kontrollen an der deutsch-österreichischen Grenze durchführen - aber nur mit Erlaubnis oder auf Anforderung des Bundes. Darauf hätten sich Staatsregierung und Bund geeinigt, erklärte Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) am Sonntag in einer Mitteilung.

Von: Christine Kerler