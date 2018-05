B5 aktuell / Interview der Woche Bayerns Datenschutzbeauftragter Petri will Änderungen beim PAG

Das neue Polizeiaufgabengesetz (PAG) in Bayern ist seit Freitag in Kraft. Der Landesbeauftragte für den Datenschutz, Thomas Petri, äußerte im "Interview der Woche" auf B5 aktuell "schwerwiegende Bedenken" und forderte Korrekturen. Mit der Einführung der EU-Datenschutzgrundverordnung musste auch das Polizeiaufgabengesetz in Bayern neu geregelt werden. Petri kritisierte, der Gesetzgeber habe die Gelegenheit genutzt, die Befugnisse der Polizei stark auszubauen, auch in Bereichen, die bedenklich seien.