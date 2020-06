Zwölfjähriger in Münchner S-Bahn sexuell belästigt

Ein Zwölfjähriger Junge ist Sonntagnachmittag in der Münchner S-Bahn von einem unbekannten Mann offenbar sexuell belästigt worden. Die Polizei sucht dringend Zeugen. Der Schüler war nach 15 Uhr alleine in einem Zug der Linie S2 von Markt Indersdorf zum Rosenheimer Platz unterwegs. Er wollte in München seinen Onkel besuchen.

50 Euro für "Anfassen" geboten und zugegriffen

Ein Mann, der ihm im Abteil gegenüber saß, sprach ihn plötzlich an und bot ihm 50 Euro, damit er ihn anfassen dürfe. Anschließend griff der Unbekannte dem Minderjährigen in die Leistengegend. Der Schüler wehrte sich, schlug dem Angreifer die Hand zur Seite. Daraufhin verließ der Unbekannte am Karlsplatz/Stachus oder am Marienplatz die S-Bahn. Genau konnte sich der Bub nicht mehr erinnern.

Grauer Haarkranz, gelber Mundschutz - Zeugen gesucht

Das Opfer erstattete in Begleitung seines Onkels nach dem Vorfall Anzeige. Der Täter soll 1,80 Meter groß sein, einen grau melierten Haarkranz und Vollbart getragen haben, der mit einem gelben Mund-Nase-Schutz bedeckt war. Bekleidet war er mit einer dunklen Jacke und einer Handwerkerhose der Marke "Engelbert-Strauss".

Mögliche Zeugen des sexuellen Übergriffs werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 15, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.