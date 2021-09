Zwölfeinhalb Jahre Haft für Messerstecher in Nürnberg

Weil er seine Ehefrau getötet hat, ist ein 53-Jähriger heute wegen Totschlags schuldig gesprochen worden. Er wurde am Landgericht Nürnberg-Fürth zu einer Haftstrafe von zwölf Jahren und sechs Monaten verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der 53-Jährige im vergangenen Oktober seine Ehefrau in der gemeinsamen Wohnung im Stadtteil Gibitzenhof durch zahlreiche Stiche mit einem Küchenmesser getötet hat.

Mann legte Geständnis vor Gericht ab

Der Ehemann hatte während des Prozesses ein Geständnis abgelegt. Die Staatsanwaltschaft hatte 13 Jahre Haft gefordert, die Verteidigung fünf Jahre. Vor der Messerattacke habe es laut dem heute 53-Jährigen einen Streit zwischen ihm und seiner Ehefrau gegeben. Daraufhin hat der Mann ein Küchenmesser gegriffen und auf seine Frau eingestochen. Diese flüchtete daraufhin zur Wohnungstür.

Frau starb vor dem Eintreffen des Rettungsdienstes

Dort soll der Mann mindestens weitere zehn Mal auf seine Ehefrau eingestochen haben. Die Frau sei letztlich in der offenen Wohnungstür zusammengebrochen. Der Verurteilte habe dann eine Nachbarin informiert und um Verständigung des Rettungsdienstes gebeten, erklärte die Staatsanwaltschaft zum Prozessauftakt. Das Opfer ist noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte gestorben.