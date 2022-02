Zwölf-Stämme-Kind muss zu den Pflegeeltern zurück

Das vermisste Mädchen der Glaubensgemeinschaft Zwölf Stämme aus Holzheim im Landkreis Dillingen darf nicht zu seinen leiblichen Eltern: Das Amtsgericht Dillingen hat den Antrag der Eltern auf Rückübertragung des elterlichen Sorgerechts abgewiesen. Den Eltern sei das Sorgerecht teilweise entzogen worden, weil die Gefahr bestehe, dass sie ihre Tochter schlagen. Diese Gefahr, so der Familienrichter am Dillinger Amtsgericht, sei weiterhin vorhanden. Die Eltern hätten sich von den Erziehungsmethoden der Glaubensgemeinschaft nicht ausreichend distanziert. Das Mädchen sei im Oktober dieses Jahres elf Jahre alt geworden, bei den Zwölf Stämmen sei es aber üblich, die Kinder bis zum 13. Lebensjahr zu züchtigen.

Eltern und Kind nicht zum Gerichtstermin erschienen

Um zu erfahren, was der Wille des Mädchens sei, hätte er persönlich mit ihr sprechen müssen, so der Richter weiter. Eine vom Anwalt vorgeschlagene Befragung per Video sei für ihn nicht ausreichend, denn das Mädchen könnte dabei beeinflusst werden. Eltern und Tochter waren zum Gerichtstermin aber unentschuldigt nicht erschienen. Die Angst vor einer eventuellen Verhaftung könne er als Entschuldigung hier nicht gelten lassen, so der Richter.

Europaweite Fahndung

Nach den Eltern wird europaweit wegen des Verdachts der Kindesentziehung gefahndet. Polizei und Staatsanwaltschaft gehen davon aus, dass die Eltern ihre Tochter am 16. Oktober illegal mitgenommen haben. Sie war damals nach dem Joggen nicht mehr zu ihren Pflegeeltern in Holzheim zurückgekommen. Dort hatte sie seit ihrem dritten Lebensjahr gelebt.

Aufenthaltsort bislang unbekannt

Kurz nach ihrem Verschwinden meldeten sich Angehörige der Glaubensgemeinschaft im Namen der leiblichen Eltern bei der Pflegefamilie: Dem Mädchen gehe es gut, es sei bei seinen leiblichen Eltern, hieß es in der Mail. Seitdem fehlt jede Spur von dem Kind. Die Polizei geht davon aus, dass die Eltern in Tschechien in einer Niederlassung der Zwölf Stämme leben. Allerdings hätten Beamte der tschechischen Polizei dort bereits gesucht und weder das Kind noch seine Eltern gefunden.

Älterer Bruder durfte zu Eltern zurück

Für den älteren Bruder des Mädchens hatten die Eltern das Sorgerecht nach einigem Hin und Her zurückbekommen. Er war damals aus einer Jugendhilfeeinrichtung weggelaufen. Wie bei seiner Schwester jetzt meldeten sich die Eltern wenig später, das Kind sei bei ihnen. Der Junge sei aber älter gewesen, so der Dillinger Familienrichter, außerdem hätten die Eltern das Sorgerecht auch erst nach einer Bewährungszeit zurückbekommen.