Zwölf Schlangen ausgesetzt - Tierschützerin nimmt Reptilien auf

Die zweite Vorsitzende des Tierschutzvereins Forchheim, Christine Schneider-Knapp, nahm die gesunden Jungtiere bei sich in Igensdorf auf. Sollte sich niemand finden, der die Schlangen der Gattung Boa constrictor haben möchte, werden sie an die Reptilienauffangstation München abgegeben. Ein Mitarbeiter von dort werde sie dann Ende des Monats in Oberfranken abholen, teilte Christine Schneider-Knapp mit.

Bis zu zwei Meter lang

Bis dahin können die Schlangen bei der zweiten Vorsitzenden des Tierschutzvereins bleiben, die eine Reptilienfreundin ist und ein Terrarium besitzt. Die Schlangen sind Jungtiere und jeweils einen halben Meter lang. Ausgewachsen erreichen sie eine Länge von zwei Metern. Die wechselwarmen Tiere sind genügsam. Sie brauchen vor allem Wasser und Sonnenlicht, das sie in Energie umwandeln. Ansonsten müssen sie nicht gefüttert werden.

Boa constrictor ist nicht giftig

Giftig sind die Boa constrictor-Schlangen nicht. Weil sie noch nicht ausgewachsen sind, geht von den Würgeschlangen keine Gefahr aus.

Immer wieder werden Tiere anonym beim Tierheim Forchheim abgegeben. Je exotischer die Tiere sind, desto schwieriger sei es, einen neuen Besitzer zu finden. Dann bleiben die Tiere im Tierheim.