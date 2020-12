Zwölf Jahre Haft für Messerstiche in Asylbewerberunterkunft

In einer Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber in Kronach war es im April zu einem Streit gekommen, dem eine tätliche Auseinandersetzung folgte. Die Kontrahenten waren ein zur Tatzeit 28 Jahre alter Mann aus Afghanistan und ein 23 Jahre alter Mitbewohner, der ebenfalls aus Afghanistan stammt. Dabei ging der Ältere auf den Jüngeren mit einem Messer los. Der Angreifer verletzte seinen Kontrahenten nach Auffassung des Gerichts so schwer, dass das Opfer starb. Das Landgericht verurteilte den Mann zu zwölf Jahren Haft wegen Totschlags.

Fünf Wochen nach Messerangriff Täter in Paris festgenommen

Der Täter flüchtete nach der Tat. Trotz sofortiger Großfahndung konnte er zunächst nicht gefasst werden. Knapp fünf Wochen nach dem Tötungsdelikt konnten französische Polizeibeamte den Täter in Paris festnehmen. Er saß seit Ende Mai in Deutschland in Untersuchungshaft.