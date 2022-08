Zwölf Gänse enthauptet: Polizei ermittelt nach Wiederholungsfall

In Grub am Forst im Landkreis Coburg sind Unbekannte in ein Gartengrundstück eingedrungen und haben dort mehrere Gänse getötet. Wie die Polizei mitteilt, wurden zwischen vergangenem Samstag- und Sonntagabend zwölf Tiere in dem umzäunten Gelände enthauptet.

Unbekannte töten Gänse zum zweiten Mal

Fünf Gänse sind zudem verschwunden. Das Grundstück befindet sich im Ortsteil Zeickhorn unweit der B303. Die Coburger Polizei sucht nun nach Zeugen. Der Besitzer spricht von einem Schaden in Höhe von 1.500 Euro.

Bereits im vergangenen Oktober sind laut Polizei aus demselben Grundstück Gänse, Enten und Forellen entwendet oder getötet zurückgelassen worden.