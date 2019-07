Zwist in Bad Reichenhall: CSU verweigert eigenem OB Kandidatur

Das Abstimmungslokal am idyllischen Thumsee brechend voll, das Ergebnis eindeutig: 42 Prozent für Oberbürgermeister Herbert Lackner, 58 Prozent für seinen Herausforderer, den 30-jährigen Christoph Lung. Der CSU-Ortsvorsitzende verspricht bessere Konzepte für Bad Reichenhall. Er findet seit langem, dass die Stadt unter seinem Parteifreund Lackner schlecht geführt werde. Viele Projekte seien liegen geblieben. Auch im Stadtrat gab es immer wieder Kritik am Oberbürgermeister, unter anderem soll Lackner Beschlüsse des Gremiums ignoriert haben. Sogar seine Dienstfähigkeit wurde offen infrage gestellt.

OB Lackner will weitermachen

Lackner scheint die Kritik nichts auszumachen. Denn trotz der Niederlage an der Parteibasis: Er will weitermachen. Im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk kündigte er noch in der Nacht an, im März als unabhängiger Kandidat anzutreten. Mit 48 sei er jung genug. Außerdem seien 14 Jahre Berufserfahrung als OB eine gute Grundlage, so Lackner. Es könnte in Bad Reichenhall also zu einem Wahlkampf mit Seltenheitswert kommen: Der amtierende Oberbürgermeister gegen seinen früheren Parteifreund.