Zwischenzeugnisse: Was Noten in diesen Zeiten aussagen können

Jette geht in die zweite Klasse der Grundschule in Schöllkrippen in Unterfranken. Vor ihr auf dem Tisch hat sie Kärtchen mit Sonne, Wolken und Fragezeichen. Mit diesen Symbolen soll sie zusammen mit ihrer Lehrerin einschätzen, wie gut sie in Mathe ist, wie es mit dem Lesen klappt und ob sie freundlich mit ihren Mitschülern umgeht. Das sogenannte Lernentwicklungsgespräch ersetzt mittlerweile an vielen bayerischen Grundschulen das benotete Zwischenzeugnis.

Erschwerte Unterrichtsbedingungen durch die Pandemie

Diese Noten-Alternative kommt den Forderungen von Eltern und dem Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands (BLLV) nach einem Umdenken bezüglich des notenorientierten Prinzips an Schulen entgegen. Gerade in Pandemiezeiten mit Distanzunterricht, schlechter Internetverbindung, verpasstem Stoff durch Quarantänezeiten und stundenlangem Maskentragen im Klassenraum kann es schwer fallen, in der Schule Leistung zu bringen und gute Noten zu schreiben.

Lernentwicklungsgespräch statt Zwischenzeugnis

An den Grundschulen in Bayern gibt es schon seit dem Schuljahr 2014/2015 die Möglichkeit, die Zwischenzeugnisse in den Jahrgangsstufen eins bis drei durch sogenannte Lernentwicklungsgespräche zu ersetzen. Statt Zeugnisnoten bekommen Schülerinnen und Schüler eine Beurteilung in einem gemeinsamen Gespräch. Das Kind schätzt seine Leistung mit Hilfe eines Bewertungsbogens zuerst selbst ein. Dann folgt ein 30-minütiges Gespräch zwischen Lehrkraft und Kind. Stärken werden herausgestellt, ein Lernziel formuliert.

Weniger Entwicklungsgespräche wegen Corona

Solche Lernentwicklungsgespräche kamen in den vergangenen Jahren in Bayern sehr gut an in den Grundschulen: Rund 90 Prozent der mehr als 2.400 Schulen haben laut Kultusministerium Lernentwicklungsgespräche durchgeführt. Im Schuljahr 2020/2021 seien es aber nur noch 42 Prozent gewesen. Das sei auf die Ausnahmesituation durch die Corona-Pandemie zurückzuführen, die die Planung und Durchführung der Gespräche vielerorts erschwert habe, heißt es auf BR24-Anfrage.