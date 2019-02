Zwischenzeugnisse: Nicht für alle Schüler gibt es Noten

In Niederbayern gibt es derzeit 156.000 Schüler an allgemeinbildenden und beruflichen Schulen, in der Oberpfalz sind es 138.000, wie es vom Kultusministerium heißt. Heute erhalten aber nicht alle von ihnen ein Zwischenzeugnis.

Gespräche und Berichte anstatt Noten

Anstatt Noten gab es für das vergangene Schuljahr an 85 Prozent der bayerischen Grundschulen sogenannte Lernentwicklungsgespräche. Dabei tauschen sich Schüler, Lehrer und Eltern über die Lernentwicklung im ersten Schulhalbjahr aus, sprechen über individuelle Stärken und Schwächen und über Ziele für das zweite Schulhalbjahr.

An vielen anderen Schulen, wie an Gymnasien, heißt der Trend: Zwischenberichte. Für den Deggendorfer Schuldirektor und Präsidenten des Deutschen Lehrerverbands, Heinz-Peter Meidinger, bleiben Noten aber nach wie vor wichtig:

"Es gibt keine wirklichen Alternativen dazu, zumindest was die höheren Jahrgangsstufen betrifft. Wortgutachten geben eben dann doch keine Rückmeldung: Liegt man im Durchschnitt, oder überdurchschnittlich, was ist das wert? Es fragen viele Kinder dann schon in der ersten Klasse, wo es keine Noten gibt: Frau Lehrerin oder Herr Lehrer, was wäre das für eine Note? Die Kinder selber möchten wissen, wie stehe ich denn da? Die haben glaube ich oft ein entspannteres Verhältnis zu Noten. Und eine Note ist halt ein Zeichen: Eine 3 eher durschnittlich, 1-2 eher besser, 4 bis 6, ich muss mich eigentlich mehr anstrengen.“ Heinz-Peter Meidinger, Deggendorfer Schuldirektor und Präsident des Deutschen Lehrerverbands

Wertschätzung der Eltern sollte nicht von Noten abhängen

Nach Meidinger dürften Noten aber nicht überbewertet werden. Sie sollen als punktuelle Rückmeldungen über den aktuellen Stand angesehen werden. Entscheidend sei, welche Konsequenzen die Schüler für ihr eigenes Lernverhalten daraus ziehen. Meidinger appelliert hier auch an die Eltern: Die Wertschätzung gegenüber Kindern solle nicht von Noten abhängen.