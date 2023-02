Zwischenzeugnisse in Bayern: Immer noch große Lücken

Mathe, Deutsch oder Englisch: Jetzt stehen die Noten auf dem Papier. Und sie sind nicht für jeden Schüler und jede Schülerin erfreulich. Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) versucht zu beruhigen: Noten seien bei weitem nicht alles im Leben und das Zwischenzeugnis sei auch nur ein Zwischenstand, sagt er in einer aktuellen Pressemitteilung. Rückstände könnten aufgeholt werden. Zeit sei ja noch genug und das Schuljahr habe noch viele Chancen auf Lager.

Das Zwischenzeugnis soll laut Kultusministerium den aktuellen Leistungsstand widerspiegeln und den Kinder und Jugendlichen Orientierung geben.

Viele Schulen setzen auf Zwischenberichte

An zahlreichen Gymnasien oder Realschulen wurde es allerdings mittlerweile ersetzt. Von der fünften bis zur achten Jahrgangsstufe gibt es dort sogenannte Zwischenberichte, die ausführlich über den Notendurchschnitt informieren. Auch an der Benedictus-Realschule in Tutzing ist das der Fall. Direktorin Angela Richter ist überzeugt davon. "Die Zwischenberichte sind meiner Meinung nach viel aussagekräftiger, weil sie wirklich ein Einzelnotennachweis sind." Eltern und Schüler könnten viel besser die Tendenz der Noten erkennen.

Mittelschulen können das Zwischenzeugnis auch durch ein dokumentiertes Lernentwicklungsgespräch ersetzen. Auch viele Grundschulen sprechen von der ersten bis zur dritten Klasse lieber mit den Kindern über die Noten und die Leistungen – anstatt ein Zeugnis auszuhändigen.

Angststörungen haben zugenommen

Obwohl dieses Halbjahr wieder ganz normal verlief, die Nachwirkungen von Corona sind immer noch zu spüren. Der Leistungsdruck in der Schule ist hoch. Die Angststörungen haben zugenommen, die Konzentrationsfähigkeit ist schlechter geworden, erzählt die Direktorin der Tutzinger Benedictus-Realschule. Deswegen sei es ganz wichtig, den Kindern und Jugendlichen im Zwischenzeugnis auch positive Rückmeldung zu geben abseits der Noten. "Wenn jemand beispielsweise in Englisch keine gute Note hat, kann man ihm zeigen, dass er im Sozialverhalten positive Eigenschaften hat, dass er hilfsbereit ist und kooperativ."

Immer noch große Wissenslücken nach Corona

Trotz aller Normalität: Die Schulschließungen wirken immer noch nach. In fast allen Fächern haben die Schülerinnen und Schüler Lücken. Das zeigt auch eine Umfrage des Bayerischen Philologen Verbandes vom November 2022. 84 Prozent der Lehrkräfte schätzten die Corona-bedingten Lernrückstände als hoch oder sogar sehr hoch ein. Noch im Januar 2022 lag dieser Wert bei 73 Prozent. Bildungsprozesse seien eben Marathonläufe und keine Kurzstrecke, sagte der Vorsitzendes des Verbandes Michael Schwägerl. "Die Schülerinnen und Schüler haben es verdient, dass wir einen langen Atem haben – mit Zeit, Geld und den nötigen Ressourcen."

Weniger strenge Noten?

Wird angesichts dieser großen Lücken jetzt anders bewertet? Vielleicht nicht ganz so streng? Da sind sich die Lehrkräfte nicht einig. Michael Schwägerl meint, es wäre niemandem damit geholfen, die Leistungsanforderungen dauerhaft abzusenken – das bringe die Qualität von Bayerns Bildung in Gefahr. Simone Fleischmann, Präsidentin des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbandes sieht das anders. "Wir merken natürlich, wenn Kinder schwer betroffen sind, durch Corona, durch die Inflation, durch Kriegsereignisse, und da muss man auch oft mal ein Auge zudrücken."

Der bayerische Elternverband appelliert, den Noten nicht zu viel Gewicht beizumessen. Noten würden nur ein höchst unvollständiges Bild von den Kindern abliefern und hätten unverhältnismäßige Auswirkungen. Vor allem auf den Übertritt.