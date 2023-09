Zwischenstand: Feuchtwangen auf dem Weg zur Klimaneutralität

Die 13.000-Einwohner-Stadt Feuchtwangen hat viel vor: Bis 2030 nur noch grünen Strom, fünf Jahre später komplette Klimaneutralität. Der Freistaat plant das erst 2040. Schon im vergangenen Jahr wurde das Ziel gesetzt, bei der Umsetzung wird die Stadt vom Campus Feuchtwangen der Hochschule Ansbach und Siemens unterstützt. Wie ist inzwischen der Stand der Dinge?

Solarpläne 2025 abgeschlossen

Binnen weniger Monate wurden zwei große Solarparks im Stadtgebiet errichtet. Einer ist bereits am Netz, der zweite folgt im November. Zusammen sollen sie 8 Megawatt grünen Strom produzieren. Hier sei man schon gut aufgestellt, erklärt Lothar Beckler von den Stadtwerken Feuchtwangen. 2025 werden alle geplanten Solaranlagen am Netz sein. Außerdem sind Windräder und Biogasanlagen geplant.

"Wir stehen meiner Meinung nach bei Weitem nicht mehr am Anfang sondern mittendrin." Lothar Beckler, Stadtwerke Feuchtwangen

Energieforum für Bevölkerung

Wo denn künftige Windräder stehen, waren auch Teil der Gespräche am Dienstagabend in Feuchtwangen beim zweiten Energieforum. Dazu wurden Bürgerinnen und Bürger in die Stadthalle eingeladen. Es ging um den aktuellen Stand und die künftigen Meilensteine bei der Umsetzung der Klimapläne. Gleichzeitig wurde die Beteiligung der Bevölkerung an beispielsweise Windrädern und allgemein Energiepreise besprochen. Viele kamen, was Lothar Beckler von den Stadtwerken freute.

Bevölkerung mitnehmen

Viele Dächer Feuchtwangens zieren bereits Photovoltaik-Anlagen. Die Bereitschaft für Maßnahmen wie PV oder Wärmepumpen für das eigene Haus beziehungsweise die Anschaffung eines E-Autos waren im Vorfeld Teil der Maßnahmenbildung für Feuchtwangens Ziel der Klimaneutralität. Denn wichtig sei es, die Bürgerinnen und Bürger mitzunehmen, so Beckler. Anders sei das ambitionierte Ziel nicht zu schaffen. Ein Weg für die Information der Bevölkerung ist das Energieforum.

Sollbruchstelle Strompreis

Die Stadt Feuchtwangen muss viele Investitionen tätigen, um in sieben Jahren wirklich nur noch grünen Strom anbieten zu können. Viele Maßnahmen in kurzer Zeit könnten die Befürchtung wecken, dass der Strompreis der Stadtwerke dadurch steigt. Die Preise würden sich aber nach den Vorgaben von Bundes- und Europaebene richten, erklärte Feuchtwangens erster Bürgermeister Patrick Ruh (CSU) bereits im vergangenen Jahr. Und tatsächlich konnten die Stadtwerke laut Lothar Beckler sogar ihre Preise senken, weil bereits 61 Prozent des Stroms in Feuchtwangen klimaneutral sind. Ein Erfolg, denn die Preisfrage – das ist ihm klar – ist die größte Sorge der Bevölkerung.