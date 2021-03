Zwischenfazit in Bayreuth: Soldaten im Corona-Einsatz

Um sich ein Bild der aktuellen Lage zu machen – und sich für die bisher geleistete Arbeit zu bedanken – haben Generäle des Kommandos Territoriale Aufgaben der Bundeswehr eine Pflegeinrichtung in Bayreuth besucht. Beim Austausch mit den Soldaten wurde deutlich, wie wichtig und nötig die Unterstützung der Pflegekräfte durch die Bundeswehr ist.

Bayreuth: Bundeswehr kooperiert mit Pflegeeinrichtungen

Die Motivation der eingesetzten Soldaten in Bayreuth sei hoch, so Generalmajor Carsten Breuer. Man werde gebraucht und geschätzt, hieß es vor Ort. Es sei schön zu sehen, dass die Hilfe ankomme und die Soldaten und Soldatinnen zielgerichtet arbeiten könnten. Der Schulterschluss mit den Einrichtungen und die gegenseitige Unterstützung funktioniere offenbar sehr gut.

Soldaten halten Betrieb in Seniorenheim aufrecht

Anfang des Jahres war in dem Seniorenheim "Haus am Rosepark" in Bayreuth eine Person positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wenig später infizierten sich 30 Bewohner und 20 Mitarbeitende. Es handelte sich um die britische Mutante, die zu dem schnellen und diffusen Ausbruch führte. Man habe zu diesem Zeitpunkt nicht mehr gewusst, ob und wie der Betrieb aufrechterhalten werden könne, so Dieter Pflaum, Geschäftsführer Paritätische Altenhilfe in Bayern.

Katastrophenschutz organisiert Unterstützung für Einrichtungen

Dank unbürokratischer und schneller Hilfe des städtischen Katastrophenschutzes sei es möglich gewesen, Hilfe durch die Bundeswehr zu organisieren. Konkret wurde die Anfrage mit Blick auf insgesamt fünf Alten- und Pflegeheime im Stadtgebiet sowie auf den Corona-Ausbruch im Klinikum Bayreuth gestellt. Dank der Soldaten konnten auch im paritätischen Pflegeheim "Haus am Rosepark" die Dienste aufrecht erhalten und eine Quarantänestation eingerichtet werden. Seit 1. März ist das Pflegeheim "coronafrei".

Bundesweit sind unter anderem in Pflegeheimen und Gesundheitsämtern knapp 13.000 Soldaten im Einsatz "wo helfende Hände gebraucht werden", so Generalmajor Breuer.