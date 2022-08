Räumung am Flughafen ausgelöst: Touristin hatte sich verlaufen

Das Terminal 1 am Münchner Flughafen ist laut einem Sprecher der Bundespolizei gestern wegen einer 39-jährigen Frau aus Bulgarien geräumt worden. Die Touristin hatte sich offenbar verlaufen.

Sie habe am Nachmittag von München nach Amsterdam fliegen wollen und sei dabei über eine Notausgangstür schon vor ihrer eigenen Kontrolle in den nicht öffentlichen Bereich des Terminals geraten. In der Folge wurde Alarm ausgelöst, Einsatzkräfte der Bundespolizei konnten die Tatverdächtige festnehmen.

Anzeige für 39-Jährige

Die Bulgarin habe bei der Vernehmung einen verwirrten Eindruck gemacht, heißt es. Alkohol habe sie aber nicht konsumiert. Gegen die 39-Jährige wird jetzt wegen Hausfriedensbruchs und eines Verstoßes gegen das Luftsicherheitsgesetz ermittelt. Nach der Anzeigenerstattung wurde sie wieder auf freien Fuß gesetzt. Ihren geplanten Abflug nach Amsterdam hat die Frau durch ihre Aktion allerdings verpasst.

Nochmalige Sicherheitskontrolle für alle Passagiere

Nach dem Zwischenfall hatte die Bundespolizei das Terminal vorsichtshalber komplett geräumt und abgesucht. Alle Passagiere mussten noch einmal durch die Sicherheitskontrolle. Das betraf auch Fluggäste, die bereits in den Maschinen saßen und auf den Start warteten. Die Sperrung des Terminals dauerte knapp zwei Stunden.

Verspätungen und Annullierungen als Folge

Bei diversen Flügen kam es zu Verspätungen. Ein halbes Dutzend Flüge wurde annulliert. Zwei Maschinen starteten ohne Passagiere nach Düsseldorf und Oslo, weil sie dort wiederum gebraucht wurden. Ein Flug nach Istanbul wurde auf heute verschoben. Eine Maschine war mit so großer Verspätung nach Mallorca geflogen, dass sie erst nach Mitternacht wieder zum Flughafen München zurückkam. Dafür wurde eine Ausnahmegenehmigung von der Nachtflugregelung erteilt.

Nach Chaos heute wieder Normalbetrieb

Im Terminal musste offenbar niemand übernachten. Allerdings seien Passagiere wieder nach Hause gefahren bzw. Umsteiger von den Airlines in Hotels untergebracht worden, berichtete ein Flughafensprecher. Wie viele letztlich betroffen waren, konnte er nicht sagen. Heute läuft der Betrieb am Flughafen nach Angaben des Sprechers wieder völlig normal.