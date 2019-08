Zwischenbilanz: Elektrifizierung der Allgäuer Bahnstrecke

Mit der Elektrifizierung bzw. dem Ausbau der über 150 km langen Strecke ab Geltendorf will die Bahn ab Dezember 2020 für die Verbindung der beiden europäischen Metropolen München und Zürich ein zeitgemäßes Angebot schaffen. Die Fahrzeit soll sich um fast eine Stunde auf weniger als drei Stunden 30 Minuten verkürzen. Am Montagvormittag soll nach eineinhalb Jahren Bauzeit eine erste Bilanz gezogen werden.

Anbindung der Allgäuer Bahnhöfe

Mit spurstarken Elektrotriebzügen und der Anhebung der konventionellen Streckengeschwindigkeiten werde auch der Nahverkehr profitieren, so die Bahn. Nach Angaben des Münchner Sprechers sollen die Anschlüsse in den Bahnhöfen Buchloe, Memmingen und Lindau deutlich verbessert werden. Zuletzt hatten Kommunen im südlichen Allgäu Bedenken angemeldet. Sie befürchteten, nach der Elektrifizierung schlechter an die Landeshauptstadt angebunden zu sein. Da südlich der Strecke München-Lindau nur dieselbetriebene Züge fahren, soll etwa die Hälfte der Direktverbindungen aus Füssen, Kempten, Marktoberdorf oder Kaufbeuren nach München Ende 2020 wegfallen. Der bayerische Verkehrsminister Hans Reichart (CSU) hatte bereits im März 2019 angekündigt, sich im Zuge des Ausbaus der Strecke München - Lindau - Zürich für den Erhalt von mehr Direktverbindungen aus dem südlichen Allgäu nach München einzusetzen.

Baukosten: 500 Millionen Euro

Die Bahn hat ein umfangreiches Maßnahmenpaket für die Sanierung der bestehenden Gleis-Infrastruktur und den Umbau der Bahnhöfe aufgelegt. Die Baukosten werden mit 500 Millionen Euro beziffert. Wegen der höheren Geschwindigkeiten müssten insgesamt 36 Bahnübergänge mit modernen Sicherungsanlagen versehen und durch Brückenbauwerke ersetzt werden, so der Bahnsprecher. An bestehenden Brücken müsse die nötige Durchfahrtshöhe für die neuen Züge geschaffen und für Anwohner eine entsprechende Lärmschutzvorsorge getroffen werden.

Größte Einzelbaustelle Bayerns

Auf dem 107 km langen und eingleisigen Teil zwischen Buchloe (Ostallgäu) und Hergatz (Lkr.Lindau) finden seit 2018 die umfangreichsten Bauarbeiten statt. Im westlichen Teil zwischen Hergatz und Lindau wurde die Strecke im Zuge des Projekts „NeiTech-Allgäu“ bereits für die Neigetechnik ausgerüstet, so dass dieser zweigleisige Abschnitt nur mehr elektrifiziert wird. In Lindau werden derzeit sieben Wochen lang die Bahnanlagen im Stadtgebiet umgebaut. Hier entsteht ein neuer Fernverkehrsbahnhof und ein elektronisches Stellwerk. Darüber hinaus werden Weichen, Signale und Bahnübergänge erneuert. Alles zusammen ergäbe, laut Bahn, die größte Einzelbaustelle in Bayern im Jahr 2019.

Behinderungen im Bahnverkehr

Aufgrund der umfangreichen Bauarbeiten sind nach Angaben der Bahn auch zahlreiche Streckensperrungen nötig geworden. Auf der Strecke München-Lindau kommt es noch bis Sonntag, 6. Oktober, jeweils ganztägig zu Fahrplanänderungen und Zugausfällen im Regionalverkehr. Der Streckenabschnitt Aichstetten-Kißlegg-Hergatz ist derzeit komplett gesperrt. Die Regionalbahnen von und nach Memmingen fallen daher bis 15. September aus und werden durch Busse ersetzt. Ebenfalls betroffen ist der Regionalexpress ab München. Zwischen Memmingen und Lindau ist ebenfalls ein Schienenersatzverkehr eingerichtet.