Zwischenbilanz: bisher 500 Flüchtlinge im Landkreis Bayreuth

Millionen Menschen fliehen derzeit vor dem Krieg in der Ukraine: In Oberfranken sind zahlreiche Geflüchtete übergangsweise in einem Hotel in Goldkronach untergebracht. Der Landkreis hält außerdem eine Schulturnhalle in Pegnitz vor. Bald sollen weitere Menschen von Notunterkünften auf private Wohnungen verteilt werden. Der Bayreuther Landrat Florian Wiedemann (Freie Wähler) bezeichnet die Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung im Landkreis als "überwältigend".

Wohnungen werden geprüft und zugeteilt

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landratsamtes würden derzeit die angebotenen Wohnungen prüfen und dem Bedarf entsprechend zuteilen, so Wiedemann. Derzeit seien sie täglich von 8:00 bis 18:00 Uhr im Einsatz, ebenso am Wochenende. Bislang sind laut Wiedemann vier Busse mit Geflüchteten im Landkreis angekommen, drei davon aus dem Ankerzentrum in Bamberg. Weitere mehrere hundert Menschen seien über andere Wege, privat oder mit Hilfsorganisationen in den Landkreis gekommen.

Kinder werden in Grundschule integriert

Nach der Ankunft eines Busses hätten zahlreiche Freiwillige in Goldkronach geholfen, die Menschen zu versorgen und unterzubringen, berichtet der Bürgermeister Holger Bär (Freie Wähler). Mittlerweile sei es auch gelungen, erste Kinder aus der Ukraine in Klassen der Goldkronacher Grundschule unterzubringen.

Registrierung im Landratsamt notwendig

Das Landratsamt Bayreuth legt großen Wert darauf, die Geflüchteten sofort komplett zu registrieren, nicht nur vorläufig. Dazu werden biometrische Fotos angefertigt und Fingerabdrücke genommen. Die ganze Prozedur dauert bis zu einer halben Stunde pro Person, erklärt die für Ausländerrecht zuständige Fachbereichsleiterin Ingrid Gleissner-Klein. Doch damit würde den Geflüchteten ein zweiter Behördengang erspart.

Ehemaliges Sportheim dient als Notunterkunft

Nach dem Königsteiner Schlüssel müsse der Landkreis Bayreuth 411 Personen aufnehmen, wenn insgesamt 50.000 Geflüchtete in Bayern gezählt würden, rechnet Landrat Florian Wiedemann vor. Er geht für die Zukunft allerdings von der doppelten Zahl von Geflüchteten aus der Ukraine aus. Daher habe man auch das ehemalige BLSV Sportheim in Fichtelberg als Notunterkunft für 50 Menschen hergerichtet. Dort seien bereits 30 Personen angekommen.

Wunsch nach Arbeit

Damit die Menschen aus der Ukraine hier Fuß fassen können, bekommen alle – egal, ob schon registriert oder nicht – finanzielle Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz. Erste Geflüchtete hätten bereits nach Arbeitsstellen gefragt, so Landrat Florian Wiedemann.