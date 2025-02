Zwischen Skandalen und Adel: Gloria von Thurn und Taxis wird 65

Ihren 65. Geburtstag am 23. Februar verbringt Gloria von Thurn und Taxis in ihrem Ferienhaus in Afrika, wo sie sich traditionell in den Wintermonaten aufhält. Interviewfragen der Deutschen Presse-Agentur (dpa) hat sie bereits Ende November per Mail beantwortet.

Durch ihre Heirat mit Johannes Fürst von Thurn und Taxis wurde Gloria in den 1980er Jahren bekannt. Die Familie gilt als Deutschlands größter Privatwaldbesitzer. Als junge Mutter machte sie einst mit punkigen Frisuren und schrillen Outfits von sich reden - diese Zeiten sind jedoch lange vorbei. Inzwischen dominieren andere Schlagzeilen die Berichterstattung über die Fürstin.