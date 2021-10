Zwischen Schnee und Messgeräten: "Hausmeister" auf der Zugspitze

Vor 90 Jahren eröffnete das Schneefernerhaus auf der Zugspitze – ein mondänes Hotel, auf höchstem Niveau, knapp unter dem Gipfel, auf 2.650 Metern Höhe. Benannt wurde das Hotel nach einem Gletscher des Massivs. Das Hotel gibt es nicht mehr – stattdessen nun die Umweltforschungsstation Schneefernhaus (UFS), auf der Wissenschaftler wertvolle Daten sammeln.

Hier kontrolliert Till Rehm jeden Tag die Messgeräte und hält Kontakt zu den Wissenschaftlern, die mit den Daten von der Umweltforschungsstation arbeiten. "Im Grunde geht’s natürlich immer irgendwie um Messungen über das Klima und das Wetter, für die man so einen herausragenden Standort braucht."

Wichtige Messreihen für Daten zum Klimawandel

Es gehe dort um alle möglichen Parameter, erklärt Rehm, Luftgüte, Feinstaub, Treibhausgase – alle wichtig im Klimasystem. Till Rehm muss alles am Laufen halten, damit die teils jahrelange Messreihen nicht unterbrochen werden.

Manchmal ist dabei ganz praktisches Eingreifen erforderlich, wie bei den Niederschlagssammlern. "Ich muss im Prinzip schauen: ist der Behälter voll, verstopft oder hat ein Vogel reingemacht", sagt der Geophysiker. Darin würden unterschiedlichste Stoffe nachgewiesen: sogenannte PFCs, als Polyfluorierte Stoffe, Flammschutzmittel, Pestizide oder DDT, so Rehm.

Der "Hausmeister" braucht auch handwerkliches Können

In dem zur Umweltstation umgebauten Hotel Schneeferner-Haus ist Till Rehm, Doktor der Geophysik, seit 15 Jahren als "Hausmeister" unterwegs, wie er selber scherzhaft sagt. Zig Terrassen, Türme und Räume und einige versteckte Besonderheiten: "Es gibt vielleicht auch ein paar Räume, wo man sogar selbst noch nicht drin war."

Mit seiner Ortskenntnis im Gebäude unterstützt Rehm regelmäßig Vertreter namhafter Institute. Und das auch mit praktischen Dingen - das Büro von Rehm gleicht einem Materiallager: Kabel, Schrauben und Sonnencreme. Die ist besonders wichtig für die Mitarbeiter. Denn im Vergleich zum Tal fehlten zwei Kilometer Luftsäule, die die UV-Strahlung absorbiert. Deshalb gebe es oben in der Regel 30 Prozent mehr Strahlung und damit auch schnell Sonnenbrand.

Beobachtung des Permafrosts auf der Zugspitze

Wegen der extremen Lage auf Deutschlands höchstem Berg laufen dort oben auch außergewöhnliche Messungen. Ein Kollege der TU München etwa will eine Spezial-Kamera installieren. Dabei gibt es Schwierigkeiten, denn die Pläne aus dem Tal funktionierten auf dem Berg nicht immer so ganz, erklärt Rehm. Dass die Infrarot-Kamera so ausgerichtet ist, dass sie den gewünschten Ausschnitt zeigt, hätte erst einmal nicht geklappt. Jetzt passt es aber und sie wird wichtige Erkenntnisse über das Tauen des Permafrostes im Berg liefern. "Mit welchen Methoden man Dinge untersuchen kann, mit was für neuen Geräten Wissenschaftler immer wieder daherkommen. Also ich finde das superspannend", so Rehm.

Die Station wird über einen alten Tunnel mit Material versorgt

Versorgt wird die Station über einen alten Tunnel der ehemaligen Zahnradbahn, der unterirdisch unter dem Hotel liegt. Früher kamen hier die Gäste an, heute wird durch den Stollen nur noch Material transportiert. Der Eisenbahnanschluss oben auf dem Berg sei etwas ganz Besonderes, sagt Rehm zum schwarzen Loch des Tunnels im Berg: "Etwas gruselig ist es vielleicht schon, weil das auch unser Fluchtweg ist." Das sei zum Beispiel nötig, wenn die Mitarbeiter das Haus nicht verlassen könnten, etwa wegen Lawinengefahr.

Rehms Lieblingsplatz ist die Turmterrasse, der höchste Punkt der Forschungsstation mit Blick bis zum Zugspitzgipfel. Es gebe sicherlich etliche Arbeitsplätze, die auf dem Berg seien, sagt Rehm: "Aber diese Verbindung aus der Wissenschaft mit so einer spannendenden Aufgabe und dem alpinen Gelände, das finde ich schon einmalig!"